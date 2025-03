El 24 de enero en el Tokyo Korakuen Hall, Jeff Cobb se presentó en Big Japan Pro Wrestling enfrentando en mano a mano al veterano Daisuke Sekimoto.

Es duelo se pactó como parte de las celebraciones por los 25 años de carrera profesional de Sekimoto. El enfrentamiento fue el segundo individual entre Cobb y Sekimoto luego de seis años, cuando lucharon en el torneo Battle of Los Angeles de PWG.

Jeff Cobb apareció como invitado en Royal Palace Life Radio de Great-O-Khan y reflexionó sobre este nuevo duelo contra Sekimoto:

Sekimoto es un gran luchador y eso ha profundizado mi respeto por Big Japan Pro Wrestling. Sekimoto es definitivamente una leyenda, no solo en la lucha libre profesional, sino en la lucha libre profesional japonesa. Un nombre muy importante y un japonés muy grande. Parece un Bob Esponja musculoso. Así que fue un honor enfrentarlo. Luché contra él muchas veces antes. Vino a Estados Unidos para Pro Wrestling Guerrilla y chocamos allí… Esa fue la primera vez que luché con él y luego nos vimos de nuevo en el show All Together y finalmente tuvimos un combate individual en Japón para su compañía, así que llegue a BJW y traje el poder del United Empire y le pateé el trasero frente a sus fanáticos, lo cual fue genial… Me gusta que me golpeen y me gusta golpear a la gente, así que definitivamente fue divertido golpear a otro hombre grande en la cara… Al final nos abrazamos, fue un honor luchar contra Sekimoto.