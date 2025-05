Jean Silva quiere que Diego Lopes sea el próximo

Jean Silva quiere a Diego Lopes a continuación. En abril, Silva consiguió la mayor victoria de su carrera, derrotando a Bryce Mitchell en su muy publicitado combate de revancha en UFC 314.

La pelea no solo marcó la llegada de Silva al ranking de peso pluma de la UFC, sino que también lo anunció como una estrella emergente en la compañía gracias a su promoción y a su actuación espectacular. Y ahora quiere aprovechar ese impulso enfrentándose a uno de los favoritos de la afición en la división: Diego Lopes.

Creo que Evloev va a pelear contra Aaron Pico , quien acaba de llegar a la UFC. No sé si la UFC quiere a Evloev como campeón. ¿Entonces, perder contra Pico podría ser la oportunidad de deshacerse de él? Será Yair Rodríguez contra Volkanovski, y luego solo quedamos Diego y yo. Eso es lo que creo, quizás la UFC lo haga. No estoy seguro, pero en mi opinión, creo que es lo lógico ahora. Podría suceder. Una buena pelea. Una pelea que creo que sería increíble.

“ Quiero dejar claro que esta pelea no me llegó. Claro que creo que es una gran pelea para mi estilo. Creo que es perfecta. Estudio mucho su estilo y creo que es una gran pelea para competir por el cinturón más adelante. Pero, siendo honesto, ¿qué pienso?

En cierto modo, Lopes es Jean Silva antes de Jean Silva. Lopes debutó en la promoción en 2023, perdiendo una pelea a última hora contra Movsar Evloev con un esfuerzo enérgico. Después, acumuló cinco victorias consecutivas, con varios finales emocionantes, para ganarse el apoyo de la afición y asegurar su pase a una pelea por el título. Desafortunadamente para Lopes, se quedó corto en esa pelea por el título, perdiendo por decisión ante Alexander Volkanovski en el evento principal de UFC 314. Y aunque pelear con «Lord» sería un gran retroceso en el ranking para Lopes, Silva cree que podría aprovecharlo para una gran oportunidad.

“Si me supera con creces en el ranking, si Diego acepta pelear conmigo, probablemente dirá: ‘Si le gano a Jean, pelearé por el cinturón’. Eso es lo que le preguntará a la UFC, la UFC dirá que sí, pero no me ganará. Mientras esté conmigo, no ganará. Olvídenlo”.