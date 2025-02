JDC (Fandango): «Fue muy emotivo volver a WWE»

Para sorpresa de todo el mundo, JDC (Fandango) fue uno de los recientes luchadores en cruzar el puente de TNA a NXT apareciendo durante el programa de 4 de febrero para el 11 enfrentar a Lexis King por la Heritage Cup. Había sido despedido en 2021.

► Un gran día

Durante una sesión de preguntas y respuestas con For The Love of Wrestling en Monopoly Events, le pidieron que hablara acerca de esta nueva experiencia en la marca y en la compañía que una vez fueron su casa en la lucha libre:

«TNA tiene un acuerdo de trabajo, un contrato de tres años con NXT y WWE. Así que, hace unas semanas, estaba cenando con mi familia y unos amigos, y algunas personas de WWE me llamaron y me dijeron: ‘Oye, ¿puedes estar en Orlando para la televisión la próxima semana?’ Y les dije: ‘Por supuesto.’ Me trajeron para hacer un programa con Lexis King. Soy un gran fan de su personaje, es muy intrigante. Tiene una habilidad única para comunicarse con el micrófono, lo cual es realmente difícil. O lo tienes o no lo tienes. Así que su personaje es muy interesante y pensé que nuestros personajes encajarían bien en el micrófono.

Me trajeron la primera semana. Estaba un poco nervioso por si la gente todavía me recordaba. Cuando sonó la música de Fandango, la reacción me puso la piel de gallina. Fue un día muy emotivo para mí. Después de estar fuera de WWE por cuatro años, regresar después de haber estado en la empresa por 15 años… Fue algo especial.

Hice el segmento de la promo en la primera semana. Luego volví y tuve un combate la semana pasada por la Heritage Cup. Una muy buena lucha. Fue genial ver a todos de nuevo. En WWE, ves a la gente todos los días, es una rutina, como en El Día de la Marmota. Luego sales de ese ambiente, regresas y sientes que todo sigue exactamente igual que cuando te fuiste. La máquina simplemente sigue funcionando».