JD McDonagh podría haberse lesionado en WWE Raw

Durante el episodio de WWE Raw del 27 de enero, JD McDonagh y Dominik Mysterio intentaron sin éxito ganar el Campeonato Mundial en Parejas de manos de The Viking Raiders. El ex NXT UK en su caso buscaba recuperar el título que los actuales monarcas le arrebataron a él y a Finn Bálor.

► Posiblemente lesionado

Puede que en la derrota de los retadores tuviera que ver la fortísima caída que McDonagh sufrió justo al comienzo del combate cuando realizó un moonsault sobre Ivar hacia fuera del cuadrilátero; de hecho, el que pudiera recuperarse hizo que los fanáticos le aplaudieran, algo inaudito con «The Irish Axe».

No obstante, el que pudiera terminar la lucha no quiere decir que no sufriera daños importantes. Nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful apunta en X:

«Cuando preguntamos, nos dijeron que Triple H preguntó varias veces si estaba bien y lo revisaron.

Michael Hayes preguntó si el escritorio estaba bien jajaja».

Además, desde que el choque terminó ha estado circulando esta imagen en la que puede verse a JD siendo revisado nada más salir del escenario, lo cual no es un buen indicativo, aunque tampoco tiene sentido ponerse en lo peor cuando realmente no se conocen más detalles de lo que le habría o no sucedido.

JD McDonagh finished the match, walked to the back and fell to the floor. We hope he will be alright.#WWERaw pic.twitter.com/BuxJ0vJiiI — Covalent TV (@TheCovalentTV) January 28, 2025

Así mismo, JD McDonagh ha estado recibiendo muchos mensajes de cariño:

JD McDonagh is remarkable. — Chad Gable (@WWEGable) January 28, 2025