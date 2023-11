JD McDonagh fue una vez una pieza fundamental de NXT UK e iba a serlo de NXT antes del movimiento #SpeakingOut. De hecho, entonces su carrera se vio detenida durante un tiempo, hasta que las aguas se calmaron, y todo lo que pasó hasta entonces, al menos como Superestrella, nunca más fue recordado. Es más, hasta quedó atrás su nombre, Jordan Devlin.

Pero finalmente volvió a la programación para demostrar que es un gran luchador y que tiene mucho carisma. En estos momentos, es un elemento regular de Raw como miembro de The Judgment Day. Que se lo pregunten a Cody Rhodes, uno de los integrantes del vestidor de la marca roja que más ha tenido que sufrirlo. Aunque ello no le nubla la vista.

► JD McDonagh será importante en WWE

En una reciente aparición en Gabby AF, The American Nightmare compartía su predicción de que The Irish Ace será importante en la empresa.

«Ha sido uno de los ascensos más impresionantes, creo, desde NXT, y realmente no me lo esperaba. No tenía expectativas bajas, no tenía expectativas altas. Pero potencialmente es un jugador de alto nivel en el futuro.

«Nuevamente, me importa poco él personalmente. Tiene una cabeza enorme. Mencioné lo del muñeco Funko. Sin duda, está mucho más allá del tamaño de su cuerpo. Pero probablemente será un jugador de alto nivel para la WWE en algún momento«.

Tendremos que ver qué sigue para JD McDonagh en los próximos tiempos. De momento, es una suerte de acompañante de Judgment Day, pero seguramente en algún momento querrá tener su propia historia, o al menos tener más relevancia en la facción. Una facción que no lo ha acogido del todo y que tampcoo está en un gran momento.