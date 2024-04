JD McDonagh: «He ayudado al Judgment Day más que ellos a mí»

JD McDonagh está enojado después de lo ocurrido en el episodio más reciente de WWE RAW. Él y Santos Escobar perdieron un combate de parejas con Andrade y Riccohet. Después, Damian Priest, el Campeón Mundial de Peso Pesado, atacó a los ganadores pese al descontento de sus amigos por sus acciones. Rhea Ripley no estuvo en el programa debido a que se está recuperando de una lesión y tampoco Finn Bálor, que recientemente celebró 10 años en la compañía.

► JD McDonagh está enojado

Después del show, el que fuera Campeón de Peso Crucero de NXT acudió a las redes sociales para mostrar su enojo contestando a una publicación de Pat McAfee en la que el comentarista habla de las acciones de Priest señalando que McDonagh no podría ganar una lucha ni aunque su vida dependiera de ello. Entonces, este no atacó tanto al exjugador de la NFL como si a la facción, diciendo que no lo han ayudado tanto como él a sus compañeros.

«Estoy adolorido.

Estoy cansado.

Estoy molesto.

Y creo que he ayudado al Judgment Day más de lo que el Judgment Day me ha ayudado a mí».

I'm sore.

I'm tired.

I'm pissed off. And I think I've helped Judgment Day more than Judgment Day has helped me. https://t.co/1iUzwmcQP7 — JD McDonagh (@jd_mcdonagh) April 23, 2024

Y no se equivoca. No cabe duda de que formar parte del grupo le ha dado una gran visibilidad a JD McDonagh, que no ha tenido que buscarse su camino él solo en el elenco principal, pero al mismo tiempo ¿qué ha estado haciendo realmente más que ayudar a los demás a ganar sus combates?

