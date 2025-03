JD McDonagh: «Espero volver al ring en un mes»

Como ya lo sabrán nuestros lectores aquí en SÚPER LUCHAS, el talentoso lucahdor JD McDonagh tuvo que ser llevado al hospital después del Raw del pasado 27 de febrero, cuando junto a Dominik Mysterio, intentaron sin éxito quitarle el Campeonato Mundial de Parejas WWE a Erik e Ivar, The War Raiders.

Lamentablemente, en la lucha, JD McDonagh resultó con dos costillas rotas y con un pulmón perforado. Pese a lo severa de su lesión, el luchador tuvo la determinación de volver al ring y terminar el combate. Pues bien, ahora en una reciente entrevista con Chris Van Vliet, el luchador se sinceró y habló sin pelos en la lengua con respecto a todo lo que pasó y sobre todo, a su actual proceso de recuperación, diciendo que espera volver en un mes al ring. Estas fueron sus interesantes palabras:

► JD McDonagh se recupera de su pulmón perforado y sus costillas rotas

“El tiempo lo cura todo. No estaba así la primera semana o dos después, pero ahora me siento mucho mejor. Me siento bastante bien. Mis pulmones están bien. Mis costillas están bien. Solo estoy esperando que los huesos terminen de soldar para que me den el alta.

«¿Cómo ocurrió la lesión? Se debió a un movimiento mal calculado en ringside. Supongo que fue en la etapa de planificación. Necesitaba estar en ese lado del ring para algo que iba a suceder más adelante. Así que dije: ‘Lo haré en el lado de la mesa de comentarios’. Ya lo había hecho en ese lado antes, pero por alguna razón, en esta ocasión, tal vez estuve un pie demasiado adelante o un pie demasiado atrás y me fui de lleno.

«El impacto me dejó sin aire, el momento fue surrealista: En ese instante solo pensaba, ‘¿cuándo vendrá el próximo aliento?’. Sabía que no me había golpeado la cabeza tan fuerte, porque sabía que había fallado un spot en la lucha y que venía después. Así que sabía que no estaba inconsciente ni nada por el estilo, y luego, no sé, fue como una experiencia fuera del cuerpo, escuchando a Michael Cole con la preocupación en su voz. Lo he escuchado a lo largo de los años decir ‘necesitamos un médico aquí’, y de repente, estás tirado a sus pies y lo está diciendo sobre ti.

«A pesar de la lesión, me mantuve enfocado en terminar la lucha. En momentos así, todo sucede muy lentamente. No pensaba ‘tengo que terminar esta lucha’. Era más bien ‘¿qué sigue? ¿Puedo hacerlo? Hagámoslo’. Así que moví mis dedos y mis pies y pensé: ‘Bien, puedo hacer eso’. Recuperé el aliento. Probablemente, pueda ponerme de pie. Así que me levanté y volví al ring. La idea de detenerme ni siquiera cruzó por mi mente.

«Incluso cuando el árbitro me revisó, insistí en que estaba bien, pasé una revisión básica de conmoción cerebral y le dije al árbitro: ‘Dile a Dom que estoy bien y que solo necesito un minuto’. Él pasó el mensaje, y luego el réferi en realidad recibió muchas críticas en línea, Shawn Bennett. Pero en cuanto a hacer su trabajo, él solo puede hacer o transmitir el mensaje de lo que le digo, y yo le dije que estaba listo para seguir.

«Un médico de WWE me examinó, pero evité con astucia que me descartara de la lucha. Uno de los doctores de WWE salió durante la pausa comercial. Me revisó, y sabía que si tocaba mis costillas, no me dejaría seguir. Pensé que tal vez tenía las costillas fracturadas.

«Podía sentir que de este lado mis costillas parecían Rice Krispies bajo la piel, definitivamente estaban mal. No podía llenar completamente mis pulmones de aire, pero pensé que era porque estaba sin aliento tras golpear la mesa. Luego, la adrenalina hizo efecto y pensé: ‘Está bien, puedo hacer esto. Puedo volver al ring y hacer mi parte en la lucha’.

«Quería evitar abandonar a mis compañeros, especialmente por lo que estaba en juego: No quería dejar solos a los muchachos, especialmente porque era una de las primeras semanas en Netflix. Todo el mundo estaba emocionado por eso, una audiencia enorme viéndonos, la primera defensa de los War Raiders por los títulos en pareja… no quería rendirme. Si puedo mantenerme de pie y seguir participando, lo haré.

«Ajusté mi enfoque para terminar la lucha, protegiéndome de más daños. Así que, afortunadamente, la doctora me preguntó sobre mi cabeza y mi cuello en lugar de mis costillas. Y había un spot que se acercaba en la lucha donde me necesitaban, así que pensé: ‘Tengo que seguir’. ¿Qué sigue? Un gran azotón de espaldas contra la lona. No es lo ideal.

«Luego recordé un cambio de último minuto en la secuencia final de la lucha y cómo el agotamiento me obligó a modificar el movimiento: Lo único que cambié en la lucha—y Dom me va a matar por contar esta historia—fue el tramo final que habíamos planeado. Dije que sería genial si hacíamos el 619, él me daba el relevo, yo hacía una plancha de 450 grados, rebotaba, le daba el relevo y él hacía el Frog Splash. Sería como nuestro súper remate final.

«Ya estábamos muy tarde en la lucha, así que no me quedaba energía, ni aire. Intenté decirle: ‘No puedo hacer la plancha de 450 grados’. No me escuchó. Ya había tomado vuelo para el 619. ‘Por favor, Dios, solo deja que suba para el Frog Splash’. Hizo el 619, corrió hacia mí —‘¡No, no!’— y me dio el relevo.

«Dándome cuenta del riesgo de intentar la plancha de 450 grados, opté por un movimiento más seguro. Así que la única modificación que hice fue que sabía que me lastimaría mucho si hacía la plancha de 450 grados. Pero, ese moonsault lo he hecho probablemente 10 mil veces y sabía que podría protegerme un poco. E Ivar es un tipo grande, un gran colchón de aterrizaje. Así que pensé: ‘Este será el último gran movimiento que haga. Haré que sea bueno y saldré de aquí’.

«Una vez en backstage, apenas podía mantenerme en pie. Apenas pasamos la cortina, tenía mis brazos sobre Dom y Carlito mientras caminábamos por la rampa, y eso me estaba doliendo muchísimo. Pero no podía soltarme de ellos o me caería.

«Queriendo evitar mostrar debilidad frente a los oficiales de WWE, decidí desplomarme fuera de la vista —pero no completamente—. No quería caerme en Gorilla Position porque había muchas personas esperando salir para la siguiente lucha, y no quieres vender dolor frente a la oficina.

«Así que simplemente me acosté al otro lado de la cortina, pensando que estaba fuera del alcance de la gente, pero estaba a la vista de los fanáticos. Capturaron una foto de mis pies sobresaliendo en la rampa y dijeron: ‘JD se acaba de colapsar en backstage’. Pero, solo necesitaba recostarme y recuperar el aliento. No fue un colapso total.

«Ahora, ya bien avanzado en mi recuperación, he retomado los entrenamientos con ejercicios de bajo impacto. He estado en el gimnasio. Estuve haciendo cuerda y cardio de bajo impacto por un par de semanas, y ahora he progresado a Pilates y otros ejercicios sin impacto. Aún no he recibido un golpe contra la lona. Ese será el siguiente paso. Volver al ring, chocar contra las cuerdas, ver si duele. Recibir un golpe contra la lona. Ver si duele.

«Estoy ansioso por regresar, me frustra ver a mis compañeros viajar y competir. Me encantaría haber vuelto ayer. Estoy tan aburrido de estar en casa viendo a los muchachos viajar. Estoy muy celoso. Esta semana van a Europa. Están en el Madison Square Garden el lunes y luego vuelan a Europa.

«Fijando una meta personal, espero regresar dentro de un mes: Si pudiera estar de vuelta, lo estaría ahora mismo. Espero ponerme un plazo y decir que en un mes quiero estar de vuelta, eso es en lo que estoy trabajando. Así que si eso sucede o no, si los doctores de WWE lo aprueban, ya veremos».