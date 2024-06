JD Drake sufrió lesión en el pie en Collision

El pasado sábado primero de junio, vimos cómo Daniel García y Katsuyori Shibata se enfrentaron y vencieron a The WorkHorsemen, el equipo conformado por Anthony Henry y JD Drake.



Sin embargo, lamentablemente, JD Drake ha reportado que se lesionó el pie. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter:

I'm hurting something fucking awful.

My foot went into business for itself really early in the match. But, there was still work to be done.

Thank you @Antnyhenry for having my back always. F the haters! Thank you to the real fans for the support!#Workhorsemen

— "The Blue Collar Badass" JD Drake (@RealJDDrake) June 2, 2024