Apenas unos días atrás nos hicimos eco de la compra de EVOLVE por parte de WWE. El gigante del entretenimiento se ha hecho con la popular empresa de lucha libre estadounidense y algunos de sus luchadores, entre 4 y 10 se calcula, van a comenzar a trabajar en NXT. De momento no se sabe quiénes son pero no cabe duda de que el elenco de la marca amarilla va a aumentar su calidad cuando entren definitivamente a la misma. Cabe recordarse que actualmente están triunfando en el imperio de Vince McMahon muchos luchadores que pasaron por dicha organización, como Johnny Gargano o Adam Cole.

► JD Drake es agente libre

Sí que puede adelantarse que un interesante luchador no estará en el grupo. Porque se confirma que JD Drake es agente libre. Muchos fanáticos de WWE podrán conocer a "The Blue Collar Badass" porque el 13 de julio de 2019 se emitió en WWE Network el décimo aniversario de dicha organización, un evento en el que este gladiador unificó el Campeonato EVOLVE y el Campeonato WWN venciendo en un mano a mano a Austin Theory.

El mismo Drake confirmó en Twitter que no tiene contrato con ninguna empresa.

Guess what? I'm a free agent... — J.D. Drake (@RealJDDrake) July 3, 2020

"¿Saben qué? Soy agente libre...".

Obviamente, WWE no respondió públicamente a este anuncio, aunque sí podrían interés en él. Pero esto es pura especulación en este momento. Lo que no lo es, pues sí contestaron, es que la MLW quiere hacerse con los servicios de este luchador.

Y además Drake también querría conocer qué ofrecimiento pueden hacerle.

Inbox is open. — J.D. Drake (@RealJDDrake) July 3, 2020

"Mi inbox está abierto".

Por ahora no puede confirmarse nada acerca del futuro de JD Drake pero la Major League Wrestling no sería un mal paso en su carrera. A ver qué más información sale a la luz en los próximos días. En cuanto a su último combate hasta ahora, fue el pasado 1 de julio en PWX Series Of Supremacy: Part 5, donde venció en un mano a mano a Lucky Ali. Fue su primera lucha desde el mes de marzo. Cabe mencionarse que este luchador ya tuvo una primera experiencia en WWE. El 14 de febrero de este mismo año 2020 luchó en un evento no televisado de NXT, en el que derrotó a Dio Maddin.