JC Mateo: «Pensaba que yo sería como Hulk Hogan»

JC Mateo, antes conocido como Jeff Cobb, está viviendo su sueño de la infancia actualmente en la WWE. Esto podría resultar extraño teniendo en cuenta que recientemente su excompañero y amigo Francesco Akira decía que quería continuar en New Japan Pro Wrestling.

► Viviendo su sueño

Y no es que Akira se haya equivocado pues una cosa no tendría por qué tener relación con la otra. Ahora, atendamos a las palabras de Mateo durante una reciente entrevista con Derek Kravitsky para Hawaii News Now contando que cuando era un niño veía lucha libre en televisión junto a su padre en su hogar en Pearl City en O’ahu (Hawái) y que su luchador favorito era Hulk Hogan.

“Solo con verlo en la televisión, con el rojo y amarillo, y diciendo ‘Reza tus oraciones y toma tus vitaminas’. Yo pensaba: ‘Voy a ser como él cuando crezca’”.

Tiempo después, su familia se mudó a Guam y allí, por casualidad, comenzó a adentrarse él mismo en el ring:

“Vi un cartel en la escuela secundaria que decía ‘lucha’ y pensé que nos iban a enseñar a hacer codazos desde lugares altos. Fui y pensé: ‘¡Un momento!’ No había ring. Solo era una colchoneta.”

Luego, Mateo pasaría a la Universidad de Misuri y más tarde representaría a Guam en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Sería en su regreso a su país natal, después de haber sido rechazado para un trabajo, cuando sus aspiraciones de ser luchador volvieron a tomar fuerza:

“Recuerdo que un día estaba cambiando canales en la TV, y en el canal local vi que habría un show dentro de dos semanas en Sand Island Access Road. Así que monté mi bicicleta desde Foster Village hasta Sand Island Access Road y vi ese show. Era todo lo que siempre había querido y más.”

Olympic Wrestler Jeff Cobb carries the flag of Guam at the opening ceremonies of the 2004 Athens Games. #OpeningCeremony

pic.twitter.com/waEwgdneuz — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) July 26, 2024

Y así empezó en Action Zone Wrestling en Hawái, se ganó el apodo de «Mr. Athletic», consiguió el título de peso completo en tres ocasiones y entonces se mudó a Estados Unidos:

“Tres shows por semana, cada semana, cada mes. Se vuelve duro para el cuerpo después de un tiempo. Conducía seis horas, de California del Norte a Los Ángeles, y no me pagaban. No había dinero, todo salía de mi bolsillo.”

Pero todo ello valió la pena cuando en 2014 le ofrecieron hacer una prueba con la WWE, aunque no lo contrataron:

“Dijeron que no en ese momento, y eso me dolió en el ego”.

No en WWE pero en el resto del mundo se siguió haciendo un nombre, e incluso él mismo rechazó a la compañía en varias ocasiones:

“De 2020 a 2024, tuve como dos o tres ofertas más de ellos (WWE). Tuve la suerte en mi carrera de poder rechazarlas y estar bien con ello, y finalmente me contrataron”.

Hasta que finalmente en 2025 se convirtió en Superestrella WWE:

“Me sentía como en un sueño, como si mi mente me estuviera engañando”. “Lo principal es nunca rendirse. No puedes rendirte. Si este es tu sueño, entonces tienes que hacerlo”.