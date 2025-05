JC Mateo, ¿el nuevo nombre de Jeff Cobb en WWE?

Jeff Cobb acaba de debutar en la WWE. «El Gigante Hawaiano» se presentó en Backlash 2025 para ayudar a Jacob Fatu a retener el Campeonato de Estados Unidos.

► ¿Nuevo nombre?

Todo está por verse con el exluchador de New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor o Lucha Underground. Para empezar, nos preguntamos si le van a cambiar el nombre. No pasó con el propio Fatu, tampoco con Tama Tonga o Tonga Loa (a él únicamente le cambiaron la última letra de su nombre anterior, Tanga). No obstante, esa es la especulación actual ante el último registro de WWE en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

JC MATEO: «Servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones y actuaciones de lucha libre por un luchador profesional y entretenedor, realizados en vivo y a través de medios de transmisión, incluidos televisión y radio, y a través de internet o servicios comerciales en línea; proporcionar noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global; proporcionar información en los campos de deportes y entretenimiento a través de un portal de comunidad en línea; proporcionar un sitio web en el campo de la información de entretenimiento deportivo; servicios de club de fans, a saber, organizar eventos deportivos en el campo de la lucha libre para los miembros del club de fans de lucha libre; organizar eventos sociales de entretenimiento con fines recreativos para los miembros del club de fans de lucha libre; proporcionar boletines en línea en los campos de entretenimiento deportivo; diarios en línea, a saber, blogs, en el campo del entretenimiento deportivo.»

Se desconocen los detalles de cada caso en particular pero WWE quiere tener la propiedad de los nombres de sus Superestrellas.