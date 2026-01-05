JBL: «WWE probablemente fichará a Will Ospreay»

El miembro del Salón de la Fama de WWE JBL habla sobre Lucha Libre AAA, Logan Paul, Dominik Mysterio, John Cena, Will Ospreay, historias no contadas y más. Todo ello en una reciente entrevista con Kyle Curran en VideoGamer.com.

► En palabras de JBL

¿Qué opinas de que JBL haya sido calificado con 89 de 100 en WWE 2K25?

«Bueno, ¿ese 89 es ahora o en mi mejor momento? Todo depende de quién esté calificado con 90. No tendría problema, a menos que descubra que alguien más es 90 y yo pensaba que era terrible. Pero por ahora, superficialmente, 89 suena bien.»

Logan Paul tiene calificación 90, ¿qué opinas de eso?

«Me encanta Logan Paul. Creo que es fantástico. Creo que es un futuro campeón mundial y que está haciendo un trabajo increíble. Era esperable que Jake Paul perdiera con Anthony Joshua, pero el hecho de que haya ganado casi cien millones de dólares demuestra que esos chicos hacen todo bien. Tengo mucho respeto por Logan Paul, lo he conocido en persona unas cuantas veces. Es muy agradable y respetuoso. Soy un gran fan suyo. ¡Aunque no sé si debería tener mejor calificación que yo!»

¿Qué tal fue formar parte del equipo de comentaristas en Triple A?

«A veces ves un show y te das cuenta cuánto y por qué amas este negocio, y ese show fue eso para mí. Me dejó impresionado. ¡No recuerdo haber visto un mejor show! Ha pasado tiempo. Ese show, de principio a fin, fue uno de los mejores shows de lucha libre que he visto. Jeremy Borash y Undertaker, que son las dos fuerzas creativas allí, son brillantes. Y no uso esa palabra a la ligera. Gente brillante. Hicieron un trabajo notable. Pero también tienen talento increíble: Dorian Rodan, que ha estado allí con su familia, Konnan… estos tipos son un equipo maravilloso. Tienen un gran núcleo, gran talento y gente detrás de escena excelente. Creo que de ahí van a salir grandes cosas.»

¿Quieres involucrarte en la producción de los shows de Triple A o con comentarista es suficiente?

«Solo comentarista. Si me piden, me siento en ringside. Me gusta sentarme durante el día, ver a los chicos preparar sus combates, ensayos, cosas así. Estoy allí por si alguien necesita hablar conmigo y decirme algo. Quiero que el talento se acerque y me diga lo que necesitan transmitir en los comentarios. Los buenos siempre lo hacen. Algunos necesitan que se lo saques, porque no saben que está bien hacerlo. Pero no me piden que haga producción. Ellos hacen un trabajo increíble por sí mismos. Pero si me lo pidieran, estaría encantado de ayudar. He sido productor antes, me encanta producir combates y ayudar a chicos jóvenes.»

Hablando de jóvenes, ¿hasta dónde puede llegar Je’Von Evans en la industria?

«No sé. Tiene mucho talento y nunca sabes hasta dónde puede llegar alguien. Ves a un chico joven y piensas: ‘Este tipo es increíble, será campeón mundial y uno de los mejores de todos los tiempos’. No puedes asegurarlo. Puedes adivinar, y creo que será una estrella increíble. No sé hasta dónde llegará, eso se verá cuando esté frente a cualquiera, con John Cena, Roman Reigns, Hulk Hogan… Eso se verá cuando llegue. Nadie puede predecirlo tan lejos. Pero lo mejor que escuché de él fue de Corey Graves: ‘Ese tipo no falla’. Cuando tiene un gran combate, siempre está allí, eso me dice que bajo presión, este chico es increíble. Eso vi en este combate. Fantástico.»

Ha estado haciendo combates de house show contra Gunther… Deben confiar en él, ¿no?

«Los estilos hacen los combates, y eso es un gran choque de estilos. Tienes a Gunther, el heel grande y duro, y este joven babyface que puede volar. Es un choque perfecto que da un gran combate. Gunther es el mejor heel del mundo, actúa como tal. Esto es genial para Je’Von. Está con alguien enorme y tiene que rendir noche tras noche. Gran aprendizaje.»

Rey Mysterio parece envejecer como un buen vino. ¿Qué tal fue verlo rendir tan bien?

«Sí, y lleva máscara. Eso no es justo. Nosotros, los mayores, quisiéramos usar máscara también. Pero sigue luciendo muy joven debajo. Rey es uno de los más grandes de todos los tiempos. Y no solo en lucha. Puede argumentarse que es el mejor luchador de lucha libre de todos los tiempos. Es increíble. Tiene empatía con el público con la máscara puesta. Es un artista único.»

¿Crees que Dominik Mysterio puede superar el legado de Rey?

«Lo cree, y me encanta Dom. Fantástico. Una vez lo vi dar la mitad de un promo en español frente a un público mayoritariamente blanco, y aun así tuvo mucho veneno en su actuación. Eso no se puede enseñar. Los luchadores de segunda generación son mejores porque crecieron en esto. Dom tiene eso en abundancia. Estoy emocionado de ver qué hace después. En México el público se vuelve loco. Está haciendo un trabajo increíble.»

Has aparecido mucho en shows indies, ¿cómo lo has disfrutado?

«Me ha encantado cada segundo. Mucha diversión. Yo y Ron Simmons. Durante COVID estaba aburrido, no veía a mucha gente. Ir a estos indies y ver a jóvenes talentos es muy divertido. Nunca he visto mejor talento en los indies fuera de WWE. Ha sido muy divertido.»

Mencionaste a Ron Simmons, ¿alguna historia de las giras que la gente no conozca?

«Dios mío. Salíamos todas las noches. Una vez íbamos de Albany a Boston en una tormenta de nieve, Teddy Long era nuestro conductor designado. Ron y yo necesitamos parar, Teddy no quería. Al final, tuvimos que retroceder medio kilómetro en la tormenta para recoger a Ron, que estaba congelado. Nos divertimos muchísimo con Teddy, Godfather y Ron Simmons. Esos fueron algunos de los mejores momentos.»

Tú y Chris Jericho eran de los principales en SmackDown en 2004, ¿crees que una gran rivalidad perdida fue una oportunidad?

«Sí, algunas rivalidades se perdieron por el brand split. Una vez quise luchar con Triple H, nunca ocurrió. Chris Jericho también. Lo vi en Japón en los 90, pensé que sería uno de los mejores. Todo lo que ha hecho demuestra su capacidad de reinventarse. Lo respeto muchísimo.»

¿Crees que Jericho volverá a WWE en 2026?

«No sé a dónde irá, pero me gustaría verlo en WWE porque así sería más fácil seguirlo. Es un gran nombre y donde sea que vaya será genial.»

¿Qué opinas del retiro de John Cena?

«Obviamente estaba allí, le entregué el primer título. Ha sido un gran representante de la lucha libre y del entretenimiento. Muy respetuoso, inteligente, todo de primera clase. Cena es increíble para este negocio.»

¿Tu combate favorito con Cena?

«El ‘I Quit Match’ después de WrestleMania. Quería mostrar al mundo lo bueno y resistente que era Cena. Ese combate lo mostró perfectamente.»

¿Veremos a alguien lograr lo de Cena, 17 veces campeón mundial?

«Sí, hay demasiado talento. No se puede predecir. Randy Orton podría romper récords. Randy es un regalo de Dios para la lucha.»

¿Crees que Randy Orton está subutilizado?

«Personalmente, sí lo pondría más en TV. Pero también hay que medirlo. Randy es tan bueno que todo lo que haga será relevante.»

¿Cómo evitar lesiones graves en lucha libre?

«Es más mentalidad que prohibir movimientos. Los veteranos enseñan a los jóvenes qué no hacer. Aprendes más de tus primeros errores que de lo que deberías hacer.»

¿Es más seguro luchar ahora?

«Sí, cien por ciento. Los shows en vivo hacen que el riesgo sea más controlable. Lo improvisado no siempre es seguro.»

¿El kayfabe ha muerto? Undertaker lo menciona a veces.

«Cien por ciento. Undertaker ya es productor, si fuera personaje seguiría actuando 24/7. Mantener la ilusión hace que los fans crean y paguen.»

¿Trataste mucho con Undertaker detrás del escenario?

«Sí, somos buenos amigos. Fue padrino en mi boda. Siempre fue inteligente y líder natural en el vestuario.»

¿Algo que quieras anunciar a tus fans?

«Tengo algo en mente este año. Videos de entrenamiento con Jody Malenko y Gerald Brisco. Espero controlar el final esta vez. Eso es noticia de última hora.»

¿El luchador más fuerte con quien estuviste en el ring?

«Mark Henry. Una vez arrancó un casillero de sus bisagras. Brock Lesnar también es increíblemente fuerte.»

¿El más recio?

«Muchos fueron recios, pero no malos. Killer Tim Brooks, Vader… duro, duro, pero divertido.»

¿Mejor técnico?

«Steven Regal, Finlay, Kendo Nagasaki. Todos muy técnicos.»

¿Finisher más doloroso que recibiste?

«Last Ride de Undertaker. Dolió mucho, aunque él siempre es seguro. Fue un golpe directo y muy alto. Me dejó sin aire.»

¿Qué opinas de Will Ospreay?

«Gran talento, pero necesita diferenciarse. Puede ser mejor en el micrófono o generar interés personal en los fans.»

¿Crees que WWE lo fichará?

«Probablemente sí. La tentación de tener esa plataforma es demasiado grande. WWE está en todas partes, AEW no tanto todavía.»