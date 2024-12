JBL: «Vince McMahon salvó WWE en 2020»

En 2020, el mundo se detuvo por completo durante varios meses, y durante varios años. Pero, algo no se detuvo y fue WWE. La empresa, por decisión de Vince McMahon y contando con el apoyo del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros políticos importantes, siguió realizando shows en vivo, pero sin la presencia de fanático. Los protocolos eran bastante estrictos.

Y con respecto a esto, el recordado JBL cree que McMahon tomó la decisión correcta al permitir que los shows de WWE siguieran emitiéndose en vivo en medio de la pandemia. Así lo dijo en una reciente entrevista con Bruce Prichard para su video podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard.

► JBL dice que Vince McMahon salvó WWE por su decisión de seguir haciendo shows en medio del covid-19

“Durante la pandemia de COVID, Vince me llamó y me dijo: ‘Necesito una voz antigua en televisión. ¿Vas a venir?’ Le respondí: ‘Sabes que sí’. Le pregunté: ‘¿Dónde estás?’ Y él me contestó: ‘Estamos en Orlando. No tenemos público. Necesito una voz antigua, la vieja narración, alguien que la gente reconozca.’

«No había nadie en el aeropuerto… Todos estaban sentados al frente, en primera clase. Pensé: ‘Creo que me voy a sentar atrás’, con 15 asientos vacíos a ambos lados porque no sabías qué iba a pasar en ese entonces. No sabías si todo el mundo iba a morir o si te iba a tocar a ti y morirías. ¿Todos pensaban que iban a morir?

“Puedo decirte que casi todos en la compañía estaban en contra de que Vince siguiera adelante. Todos estaban en contra. Toda la prensa estaba en contra. Todo el mundo decía: ‘Esto es horrible. ¿Cómo se atreve a hacer esto?’

«Sin embargo, Vince veía un panorama más amplio. “Él dijo: ‘Si no lo hago, perderé todos mis contratos de televisión.’ Esos contratos televisivos de eventos en vivo se volvieron exponencialmente más valiosos.

«Pensabas que iban a valer mucho menos durante la pandemia porque no sabíamos si el mundo se iba a acabar o no. Todos querían salirse de esos contratos de televisión.” JBL enfatizó: “Pero, gracias a que lo hizo, consiguió estos contratos televisivos de miles de millones de dólares. Salvó a la maldita compañía con eso.”

“Fue increíble lo que hizo con todo eso. Vince, durante toda su vida, siempre ha estado un paso adelante de todo y de todos en la lucha libre”.