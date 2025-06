Aunque muchos fans creen que 14th and I (14 y yo), la nueva empresa de Vince McMahon, estará relacionada con el mundo de la lucha libre profesional, su hijo, Shane McMahon, hace poco descartó esta idea.

Ante esto, y siguiendo los rumores en redes sociales, JBL recientemente se refirió al tema de McMahon y predijo que su exjefe terminará siendo parte de otra empresa de lucha libre profesional muy pronto. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición del video podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard:

► JBL predice que Vince McMahon terminará regresando a otra empresa de lucha libre que no sea WWE

«Después de que me presentaron las opciones de que Vince se alejara de la lucha libre, regresara a WWE o se uniera a otra empresa, yo elegí la tercera opción. Dos. Diría que dos, que se encuentre en otra empresa en algún lugar. Me parece interesante. No sé cómo puede mantenerse alejado. Le encanta trabajar… y le encanta la lucha libre.

«Quiere tratar con luchadores, en mi opinión. Y puedo verlo, de alguna forma, en los próximos 10 años —espero que viva mucho tiempo, porque creo que será muy interesante tenerlo cerca—. Puedo verlo haciendo algo con una empresa de lucha en algún lugar, solo para demostrar que todavía puede hacerlo.

«Vince no se va a retirar tranquilamente y convertirse en un inversionista pasivo en algún lado… No veo que eso suceda. Él es un operador, y lo digo en el buen sentido. Es alguien que ama dirigir cosas. Y simplemente creo que el llamado va a ser demasiado fuerte como para no regresar. Y no creo que haya un lugar para él en WWE«.