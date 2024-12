JBL: «TNA puede compararse con WWE»

Cuando faltan horas para TNA Final Resolution y un día para WWE Saturday Night’s Main Event y la relación entre las dos compañías es mejor que nunca, el visitante ocasional (por llamarlo de alguna manera) y ex luchador y miembro del Salón de la Fama de la segunda JBL hace una declaración interesante indicando que en cierta manera las dos pueden compararse.

«También pienso que TNA tiene un talento realmente bueno en este momento. Ese Joe Hendry está tan ‘over’ como cualquiera que haya visto. Es increíble lo popular que es ese joven, y Nic Nemeth. He narrado la mayoría de los combates de Nic. Estuve comentando sus combates. Estuve ahí para el cash-in después de WrestleMania, una de las mejores cosas de las que he sido parte. Nic nunca ha tenido un mal combate.

Luego añades a un equipo icónico e increíble como los Hardys, que siguen siendo tan buenos como siempre, y, hombre, tienes un talento increíble. Jordynne Grace, vi uno de los mejores combates femeninos que he visto en años en uno de los pay-per-views. En uno de los últimos pay-per-views, lo vi y pensé que era uno de los mejores shows que había visto en mucho tiempo.

Pensé que podía compararse con cualquier cosa. WWE es obviamente el estándar de oro, pero pensé que podía compararse con WWE en cuanto al nivel. Pensé que fue simplemente fantástico», expone el veterano en Something to Wrestle.

Veamos cómo luce el cartel del show de WWE:

This is personal. @SamiZayn and @DMcIntyreWWE will go one-on-one SATURDAY at #SNME !

Y tambien cómo se ve el de TNA:

TONIGHT at 8pm ET, TNA Wrestling comes to Center Stage in Atlanta, GA for #TNAFinalResolution, streaming LIVE on TNA+!

The Hardys defend their TNA World Tag Team Titles against The System in a Tables Match. Will the champs stand tall, or will The System reclaim their gold?!… pic.twitter.com/L49BpoJtxX

