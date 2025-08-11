JBL será comentarista de Triplemanía 33

Como ya lo habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, Corey Graves será el comentarista líder de AAA para el evento premium Triplemanía 33 en inglés. No se sabía quién iba a ser su compañero, pero, en la más reciente edición del video podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, el exluchador JBL reveló que él será su compañero de fórmula.

Recordemos que JBL fue durante muchos años comentarista de WWE, y es un hombre muy cercano a la empresa, por lo que es bastante interesante que ahora esté de comentarista en AAA. Y también, tiene historia y pasado en AAA, sobre todo, recientemente, cuando estaba en una historia en donde quería comprar AAA.

► JBL , de querer comprar AAA a ser comentarista en inglés para Triplemanía 33

«Y estoy orgulloso de anunciar que este fin de semana viajaré a Ciudad de México y estaré haciendo comentarios junto a Corey Graves durante toda la Triplemanía. Puede que no sea tu comentarista favorito, pero esta es la primera vez que se anuncia, es una noticia importante.

«Voy a Ciudad de México. Acabo de recibir la propuesta de WWE… bueno, no es una propuesta, me pidieron que fuera a hacer comentarios. Algunos de ustedes pueden llamarlo una propuesta o no. Es un compromiso, una aparición, como quieran llamarlo, pero estoy muy emocionado de ser parte de Triplemanía.

«Yo tampoco lo sabía (respondió JBL cuando Conrad Thompson dijo que no sabía que JBL había vuelto a la mesa de comentarios). Recibí una llamada y no sé a quiénes puedo mencionar, así que no quiero dar nombres sin permiso. Pero recibí una llamada de gente de allá… esta mañana intercambié mensajes con Jeremy Borash y me dijo: ‘Adelante, anúncialo, está bien’. La semana pasada me llamaron y me preguntaron: ‘¿Vendrías a hacer comentarios?’

«Y respondí: ‘Me encantaría absolutamente’, y me encanta trabajar con Corey. Creo que Corey es fantástico, y ahora que está en la silla de narrador principal, ha hecho un gran trabajo con lo que ha hecho.

«Konnan, por supuesto, leyenda de la lucha — es una leyenda de la lucha libre. Va a ser muy divertido allá… He estado yendo desde principios de los 90. Ahí fue donde conocí a Konnan por primera vez, justo después de la primera Triplemanía, que por cierto él encabezó. Creo que fue la mayor asistencia en la historia de AAA… He estado yendo desde entonces y he trabajado un poco con AAA.

«Me encanta Dorian Roldán allá. Es el legado de Antonio Peña, todo lo que representa AAA, y no sabía si iba a regresar, ya sabes, por la compra de AAA por parte de WWE, y luego me llaman la semana pasada diciendo: ‘Oye, ¿quieres hacer comentarios para el show?’. Y yo dije — no me toma ni un nanosegundo responder. ‘¡Sí! ¡Sí! Absolutamente, me encantaría’. No puedo esperar para estar allá».