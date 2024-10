El siempre polémico, pero también siempre reconocido y admirado, JBL, ha sorprendido a todos sus fanáticos con una reciente publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter. Y es que anunció que está trabajando duro para volver al ring.

Sí, algo casi impensado, pues JBL no lucha de manera individual desde el 3 de marzo de 2009, cuando cayó ante Rey Mysterio en poco más de 6 minutos en un Raw. En abril de 2009, Mysterio lo retiró en 21 segundos y estuvo en 2014 unos pocos minutos en el Royal Rumble 2014.

El 29 de noviembre, JBL cumplirá 58 años de edad, por lo que hace más interesante el gran estado físico en el que se encuentra, y su pronto regreso al ring.

Y es que, desde hace varias semans, JBL está sorprendiendo al mundo de la lucha libre profesional. Primero, apareció junto con Nic Nemeth en Triplemanía de AAA en México, luego, apareció en GCW Homecoming 2024 y hasta en Ohio Valley Wrestling, antes de volver a aparecer en TNA Wrestling. Y antes de que saliera el rumor de que el multimillonario estadounidense podría convertirse en socio de Dorian Roldán en AAA.

“Fue la primera vez en un par de décadas, sin dolor y capaz de entrenar. Recibí células madre de Integrated Pain Management en Nueva Jersey, y en mi primer entrenamiento, me costó creer que podía hacer cosas que no había podido hacer durante años. ¿Regreso? Sí, el más grande desde la resurrección».

First time in a couple of decades, pain free and able to work out. Got stem cells from Integrated Pain Management in New Jersey-and my first workout, hard to believe I’m able to do things I couldn’t do for years. Comeback? Yeah, biggest since the resurrection. pic.twitter.com/vX7mQV8zcu

— John Layfield (@JCLayfield) October 24, 2024