JBL: «Ron Simmons era perfecto para The Rock»

JBL aplaude a su gran amigo Ron Simmons juntos protagonizaron algunos de los mejores momentos de sus respectivas carreras como Acolytes o APA, siendo múltiples veces campeones mundiales en parejas, y finalmente entrando al Salón de la Fama de WWE– recordando sus tiempos como mentor de The Rock en la facción Nation of Domination donde «The Final Boss» comenzó a desarrollarse más allá de Rocky Maivia.

► Un mentor inmejorable

“Ron fue el tipo perfecto para trabajar con The Rock… Nadie sabía que él iba a ser la estrella más grande en la historia del maldito mundo. No creo que nadie pensara eso, pero sabíamos que sería enorme. Y Ron fue un mentor perfecto para él. Ya sabes, muchas de las cosas que Rocky decía las obtuvo de Ron, muchas de sus frases. Pero nada es completamente original, ¿sabes? Y a Ron le agradaba Rocky, realmente le agradaba. Y creo que era mutuo, estoy seguro de ello. Conozco mejor a Ron que a The Rock, así que ciertamente puedo hablar más de Ron. Pero fue una relación mutua. Ron sabía que iba a ser un mentor para este joven, muy carismático y atractivo, y Ron se tomó ese papel muy en serio. Ron se tomaba muy en serio su papel de ser el veterano. Lo hace hasta el día de hoy.”

► Un legado

“Yo lo incluí en el Salón de la Fama de la WWE. Fui quien tuvo el honor de hacerlo. Y justo antes de hacerlo, estaba pensando en todas esas historias que Ron y yo teníamos, y luego me abrumó la importancia de Ron en la lucha libre. Porque a veces se olvida, cuando un tipo es un amigo muy cercano, su importancia más allá de lo que significa para ti personalmente. Y sabes, los tipos que rompen barreras no son simplemente iguales a lo que está al otro lado. Por ejemplo, Jackie Robinson no rompió esa barrera porque era igual. No fue elegido por eso. Josh Gibson no fue elegido. Satchel Paige no fue elegido. Jackie fue elegido al principio porque era un tipo especial. Mejor que lo que estaba al otro lado. Y ves eso en todos los deportes donde hay barreras que no deberían existir, pero que están ahí por la sociedad.”

“Ron rompió esa barrera no porque fuera igual a lo que estaba al otro lado. Ron rompió esa barrera porque era mejor. Porque es Ron Simmons. Y lo que hizo fue abrir el camino para todas las personas, no solo los negros, cualquiera que debería tener la oportunidad de lograrlo. No debería haber barreras. Gracias a Dios que tipos como Ron lo hicieron. Siempre he dicho que él es nuestro Jackie Robinson. Y Ron es un pilar de esta industria, y se toma eso muy en serio. Cuando habla con los jóvenes, lo hace de una manera que refleja al sabio y viejo mentor. Y lo ves aconsejar a la gente. Le gusta poder hacer eso, y es muy bueno en ello, es un tipo muy inteligente. Toma todo, lo descompone y simplemente… Ron es una de las mejores cosas que le ha pasado a este negocio. Ya sabes, les dice a los chicos: ‘No juegues esta carta o aquella carta, simplemente sé tú mismo’. Y es realmente impresionante lo que Ron ha hecho. En mi opinión, es uno de los tipos más importantes en la historia de este negocio.”