De cuando en cuando el miembro del Salón de la Fama de WWE JBL cuenta alguna historia cuanto menos curiosa que vivió de alguna manera manera durante su vida o su carrera. Desde un segmento accidentado que protagonizó con «Stone Cold» Steve Austin hasta dónde estaba durante el Montreal Screwjob pasando por la vez que siendo universitario se peleó con un oso.

► Una loca historia

En esta ocasión, durante un episodio reciente del pódcast Something to Wrestle, el veterano revela una loca historia que compartió con Rocky Johnson, el padre de The Rock.

«Rocky Johnson saltó del avión. No cuando estaba en el aire, sino mientras rodaban por la pista para llegar a la pista de despegue». Según el ex campeón del mundo, una persona no identificada (aunque se insinúa que fue Gerald Brisco) intentó fumar marihuana en el baño del avión y, de alguna manera, inició un incendio. Las llamas fueron lo suficientemente grandes como para generar humo visible en la cabina, causando un gran revuelo. Johnson, aparentemente creyendo que el avión estaba en peligro de explotar, abrió la puerta y salió de la situación, saltando directamente a la pista. «Ahora no pueden despegar, porque han dejado a Rocky atrás. Así que tienen que detenerse y volver a recoger a Rocky. Supongo que, en segundo lugar, apagaron el incendio. Uno pensaría que apagarían el fuego primero». Se dice que el avión en cuestión pertenecía a Eddie Graham, quien dirigía Championship Wrestling from Florida y ocupó una posición influyente en la NWA durante años.