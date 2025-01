JBL revela por qué dejó de ser comentarista en WWE

El recordado exluchador y comentarista de WWE, Miembro del Salón de la Fama WWE, JBL, habló recientemente con Bruce Prichard para su video podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, y allí habló acerca de por qué razón dejó de ser comentarista en WWE.

Además, reveló por qué Vince McMahon trataba mal en televisión a algunos luchadores. Estas fueron sus interesantes palabras:

► JBL revela por qué dejó de ser comentarista de WWE

“No me gustaba viajar. No era el comentario, era el viaje. Vivía en Bermudas y viajaba en dos vuelos casi todas las semanas, a veces hasta la costa oeste. Y simplemente no me gustaba viajar. Amaba comentar. Si hubiera podido hacerlo desde mi casa, lo habría hecho para siempre.

Y bueno, siguieron adelante. Ahora tienen grandes comentaristas, y no hay un lugar para mí, ni debería haberlo porque estos chicos son fantásticos. Pero la razón principal fue, simplemente, el viaje. Me cansé de subir a un avión cada semana. Tengo 6.3 millones de millas acumuladas solo en American Airlines. Y estoy harto de subirme a aviones; hasta el día de hoy, viajar en avión me agotó”.



Sobre Vince McMahon haciendo quedar mal a talentos y comentaristas a propósito:

“Es lo mismo con los talentos. Dicen: ‘Siempre traían talento solo para hundirlo.’ Vince no trae talento para hundir a las personas. Ahora, puede haber algunos casos aislados. No lo sé con certeza porque no puedo leer su mente, pero estuve allí para mucho de eso.

Y, nuevamente, cuando hacíamos comentarios con Vince en los viejos tiempos, antes de que todo pasara a las salas de producción y creativas, podíamos sentarnos con Vince, y él nos revelaba todo lo que pensaba — no todo, estoy seguro de que se guardaba algunas cosas para después. Pero nos dejaba saber sus pensamientos sobre el talento, como: ‘Este talento va a sobresalir. Tenemos que hacerlo de esta manera.’

“Tuvimos una larga conversación, que podemos discutir más adelante, sobre cómo tratamos a The Ascension. Recibí todo tipo de críticas por eso. Pero había un plan para eso, al igual que teníamos un plan para MVP. Tuvimos un plan para muchos de estos chicos que traíamos y sobre cómo abordaríamos el comentario. Vince no trae personas para hacerlas quedar como tontas. Es su producto.

“Ahora, no dudo que haya veces en las que tuvo una vendetta contra alguien que estaba en otra empresa y lo trajo solo para hundirlo. No lo culpo; yo habría hecho lo mismo. Creo que básicamente cualquier ser humano lo haría. Es la naturaleza humana. Pero eso no sucedió con regularidad. No era como, ‘Él quiere que los chicos se vean estúpidos.’

«Él quiere que los fanáticos se sientan parte del espectáculo. Y para lograr eso, a veces el comentarista hace cosas tontas. Me sentaba ahí y decía: ‘¿Quién es ese?’ Sé quién es, puedo verlo justo frente a mí, pero quiero que el fan llegue a esa realización primero. Es parte de ser parte del espectáculo, en lugar de ser un comentarista legítimo. Y hay una gran diferencia”.