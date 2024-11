JBL recuerda WWE Brawl for All: «Lo más estúpido que escuché»

El Brawl for All fue un controvertido torneo que organizó la WWE en 1998. A diferencia de las luchas tradicionales, fue una competencia legítima de peleas que combinaban elementos del boxeo con el propio wrestling. Había rondas de tres minutos donde los participantes podían sumar puntos al golpear, derribar a su oponente o noquearlo. Hoy en día es visto como uno de los peores conceptos en la historia de la compañía, recordado por sus lesiones, y por no cumplir con los objetivos que la empresa tenía en mente al organizarlo.

#OnThisDayInWWE 25 years ago at #WWERaw: The debut of the infamous Brawl for All tournament It doesn’t take long for the boos from the crowd to start pic.twitter.com/gbvfeSX7Nz — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) June 29, 2023

► Lo más estúpido

El miembro del Salón de la Fama JBL fue uno de sus participantes. De hecho, alcanzó la final, donde fue derrotado por Bart Gunn, quien debía perder con Steve Williams para que este posteriormente continuara su rivalidad con Steve Austin. Mientras hablaba recientemente en Something to Wrestle, el veterano recordó aquella ocasión:

«Bruce Prichard me llamó un jueves por la mañana y me dice, ‘¿Quieres estar en una pelea real el lunes?’ Le dije, ‘¿Por qué estaría en una pelea real el lunes?’ Él responde, ‘Estamos organizando un torneo real de peleas.’ Le dije, ‘¿Por qué están organizando un torneo real de peleas?’ Él me dice, ‘Bueno, pensamos que sería una idea divertida hacer este torneo.’ Y yo le dije, ‘¿Es en serio?’ Me dijo, ‘Sí.’ Le dije, ‘¿Entiendes que tenemos a dos campeones de UFC en el vestuario?’ Le pregunté, ‘¿Van a estar ellos también?’ Me respondió, ‘Sí, están en el torneo.’ Entonces le pedí, ‘¿Podrías al menos hacerme el favor de ponerme en una llave diferente para tener la oportunidad de ganar una pelea antes de enfrentarme a esos tipos?’

«Me dijo, ‘¿Lo harás?’ Y le respondí, ‘Lo haré, pero esta es la idea más tonta que he escuchado en mi vida.’ Nadie sabía que Bart Gunn podía golpear como George Foreman. Nadie tenía idea. Le dije esto a Bruce. Le dije, ‘Vas a encontrar a alguien, alguien como Bob Holly; así es como se ven los campeones de peso pesado hoy en día. Un tipo como Bob Holly va a ganar esto. Doctor Death no lo va a ganar.’ Desde el principio sabías que lo habían organizado para Doc. Le dije, ‘Doc no va a ganar. No es el mismo tipo que hace 10 años. Este no es el mismo Doctor Death.’ Ha tenido conmociones, ha tenido problemas. No va a ganar.’ Y Bruce dijo, ‘Bueno, no pasa nada, encontraremos a alguien más.’ Y le respondí, ‘Bruce, esta es posiblemente la idea más estúpida que he escuchado’.

«Dije, ‘Sí, estoy feliz de hacerlo.’ Me dijo cuánto pagaban, y era excelente. Eran cinco mil dólares por pelea, y si llegabas a la siguiente pelea, otros cinco mil, y en la final, cien mil dólares, repartidos 75 mil para el ganador y 25 mil para el perdedor. Le dije, ‘Bruce, el pago es genial. Estoy feliz de hacerlo. Nunca he hecho algo como esto, será muy divertido.’ Pero le dije, ‘Esta es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida’».

#OnThisDayInWWE 25 years ago on #WWERaw: Bart Gunn KO’s Bradshaw, 40 seconds into the first round of the Brawl for All final Vince Russo gets his wish, but at a significant cost pic.twitter.com/kl6N7MYCU2 — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) August 24, 2023