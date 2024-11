JBL recuerda la llegada de The Radicalz a WWE

Cuando The Radicalz (grupo conformado por Chris Benoit, Eddie Guerrero, Perry Saturn y Dean Malenko) saltaron de la WCW a la WWE en enero del 2000, se produjo un cambio notable en el mundo de la lucha libre, ya que era el primero (de muchos) traspasos que provendrían desde la empresa competidora, y en aquel entonces la llegada de talento de su mayor competidor podría haber generado muchas dudas e inquietudes al interior del elenco de la WWE.

► The Radicalz eran respetados en el vestidor de WWE

El miembro del Salón de la Fama WWE JBL, quien llegó a la WWE justo cuando las Monday Night Wars entre WWE y WCW estaban en pleno auge y había mucha competencia y recelo, recordó en la reciente edición del podcast Something To Wrestle sobre cómo se sintió el ambiente al interior de la WWE tras la llegada de The Radicalz, resaltando que se ganaron el respeto de todos desde el primer día, a pesar de venir «desde la otra orilla».

«A los chicos les encantó. Ya sabes, la competencia entre WWE y WCW era más entre los de arriba, porque era un juego de suma cero para esos tipos. Así que cuando vimos a esos tipos venir, pensamos, hombre, esto es fantástico. Tenemos un talento increíble en camino. Esos cuatro tipos eran talentos increíbles, ¿sabes? Dos de ellos se convirtieron en campeones mundiales y encabezaron WrestleMania».

«Sabíamos lo buenos que eran. Y sabíamos lo emocionante que era la afluencia de talento en nuestro elenco. Esos tipos eran algunos de los tipos más queridos en la historia de la empresa. Chris Benoit cayó en la trampa e hizo algunas cosas horribles. Pero Chris en ese entonces era considerado un buen tipo. Eddie Guerrero, la gente amaba a Eddie. Y Perry Saturn y Dean Malenko eran iguales. Esos tipos encajaron increíblemente bien».