JBL: «¡Randy Orton ha renacido!»

El miembro del Salón de la Fama de WWE JBL se muestra feliz por el presente de Randy Orton en la WWE. «The Viper» viene de haber desafiado sin éxito a John Cena por el Campeonato Indiscutible en Backlash 2025. Es una incógnita cuál va a ser su siguiente paso pero no cabe duda de que lo dará. Todavía le queda mucha gasolina en el tanque al 14 veces campeón del mundo.

► El «renacimiento» de Randy Orton

Precisamente, el luchador retirado habla de dicho reciente combate en el evento premium en San Luís (Misuri), la ciudad natal de Orton, en el pódcast Something To Wrestle With, cuando se deshace en elogios hacia Randy, contando además lo que ha sabido a través de su padre, el también Hall of Famer Bob Orton, con quien mantiene una buena relación:

«Me puse al día con muchas cosas a través de las redes sociales. Y vi toda la extravagancia de los RKO al final y, por supuesto, vi a Randy Orton que — ¡Dios mío, parecía que se había comido al Randy Orton joven! Se ve fantástico. Bob Orton es un querido amigo mío. Me dice que todo lo que hace Randy es entrenar. Solo entrena. Todo el mundo va a su casa. Tiene un gimnasio en su garaje. Solo entrena todo el tiempo. Y se ve increíble.» «Qué renacimiento para una carrera — no es que Randy lo necesitara, pero de repente cambias, te conviertes en esto — está enorme. Y tienes toda una nueva versión de ti mismo. De verdad lo aplaudo en este momento. Siempre he sido fan de Randy Orton.»

Siguiendo con el show, JBL también habla de Gunther contra Pat McAfee y lo compara con otro inducido, Haku:

“El rito de iniciación en aquellos tiempos era recibir un chop (golpe en el pecho) de Haku. Y en cuanto lo hacías, todos se arrepentían. Yo tuve que dejar que Haku me diera un chop una vez, y de repente me rompió el esternón. Yo pensé: ‘Estoy muerto. Estoy realmente herido. Puede que nunca vuelva a luchar.’”¡ “Ese es Gunther. Gunther es seguro, por cierto. Haku también lo era, pero hombre, Gunther te golpea durísimo. Una vez estaba ahí sentado haciendo comentarios, y le dio un chop a alguien mientras estábamos en comerciales. Y cuando lo hizo, dije: ‘¡Dios mío!’ Y Kevin Dunn me habló por el auricular y me dijo: ‘¿Quieres volver?’ Y le respondí: ‘¡Ni de broma! No vuelvo, no contra él. Me va a lastimar.’”