JBL: «Fuera de WWE, R-Truth será aún más grande»

Si un luchador parecía tener asegurada su posición en la WWE ese era R-Truth. Así que el mundo de la lucha libre quedó atónico al confirmarse su salida. No porque lo hayan despedido sino porque no le van a renovar el contrato, como tampoco a Carlito.

Y entre las millones de reacciones que la noticia ha provocado y sigue provocando, ahora destacamos la de JBL. El miembro del Salón de la Fama no entiende cómo es posible que la compañía deje irse a uno de sus veteranos más queridos:

« Ron, Truth, ha tenido una gran carrera y, por supuesto, todavía le quedan años por delante . Sé que tiene 53 años, o al menos eso leí en internet, pero está en una forma tremenda. Es un gran atleta. Sigue siendo igual de ágil, al menos así parece. Estoy seguro de que no se siente como si tuviera 28 años, pero se ve como si los tuviera, se mueve como si los tuviera. Le quedan años, porque no ha envejecido. No parece un tipo mayor.

«Tampoco entiendo lo de Ron Killings. Quiero decir, para mí es igual de desconcertante. Pensé que era una broma. Brian Armstrong (Road Dogg) puso algo en su Twitter… decía: ‘Estoy muy triste. No puedo creer que hayan despedido a R-Truth’, o algo así. Lo busqué y pensé: esto tiene que ser parte de una historia. El tipo acaba de ser parte del evento principal de Saturday Night’s Main Event. Está vendiendo montones de mercancía. Es absolutamente desconcertante para mí. Una de las salidas más extrañas que he visto .

Embed from Getty Images

«Ha tenido una gran etapa, y aún no ha terminado. Va a ganar muchísimo dinero en algún lugar. No sé adónde irá, pero lo hará. Ron es uno de los tipos más entretenidos que hay. Le va a ir bien. Ninguna carrera dura para siempre. Simplemente me sorprende que haya terminado de manera tan repentina, y que haya terminado cuando lo hizo.

«Tiene un talento increíble. No hay nada que no pueda hacer. Se necesita ser muy inteligente para interpretar a un personaje tonto; eso es lo que siempre se dice. En la lucha libre, los que hacen de tontos suelen ser muy inteligentes, porque necesitan serlo para interpretar ese rol. Mira a Santino Marella, un tipo muy listo que usó ese inglés roto para crear cosas. Killings es un tipo muy inteligente. Puede hacer que cualquier cosa funcione. Me imagino que va a ser una estrella enorme, incluso más grande. Y tienes razón, ¿de aquí a un año? Apuesto con quien sea a que será una estrella más grande que ahora mismo.»