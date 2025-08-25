John «Bradshaw» Layfield, miembro del Salón de la Fama de WWE, analiza una variedad de temas y ofrece interesantes declaraciones sobre cada uno.

► En palabras de JBL

La influencia de TKO en WWE

“TKO tiene relaciones significativas con Disney, Netflix, NBCU, Fox, A&E y Paramount. WWE podría haber prácticamente cerrado el mercado televisivo estadounidense de lucha libre. Esto me recuerda a un divorcio: si un cónyuge consigue a todos los mejores abogados antes de que se presente la demanda, bloquea al otro. WWE, intencional o accidentalmente, ha hecho algo parecido. Esto no es solo lucha libre; es entretenimiento global.” “Compré acciones. TKO es uno de los mejores negocios de entretenimiento del mundo. Cada semana anuncian grandes acuerdos. Esto no es solo lucha libre, es entretenimiento global y es fascinante ver cómo evoluciona.”

En comparación con la lucha libre de antaño

“Antes, la lucha libre era de gente como Crockett, Vern, Graham, Fritz o Lawler. WWE no era un negocio de wrestling, era un negocio de entretenimiento. Vince (McMahon) construyó infraestructura, contrató gente de negocios, hizo que la TV funcionara. Hoy, no se trata de solo luchar; es un negocio global con Nick Khan, Triple H, Bruce y otros coordinando todo.”

La inclusión de Professional Bull Riders en TKO

“La integración con bull riding y deportes de apuestas es un sueño. Con PBR, WWE/TKO crea un conglomerado poderoso y global, con centros de rendimiento en múltiples lugares. Esto permite reinventar talento sin agotar el roster ni la creatividad propia».

Nattie Neidhart, la nueva Natalya fuera de WWE

“Natalya está creando una nueva imagen de sí misma. No es solo la nieta de Stu Hart; ahora en AAA tiene un renacimiento. Puedes colocar talento veterano en nuevas promotoras que adquieres o con las que te asocias, creando nueva vida sin expandir tu roster interno. Esto es una estrategia global fascinante.”

La competencia entre WWE y AEW

“Competencia siempre existió. Contraprogramación, como poner un evento WWE el mismo día que AEW All Out, es solo práctica de negocios, no algo predatorio. He visto esto en la industria antes, incluso con WCW y Eric Bischoff. Esto es estrategia, no intento de destruir a la competencia.”

El presente de CM Punk en WWE

“CM Punk es complicado, pero todo tiene que verse dentro de la estructura de negocio global que están construyendo. No se trata solo de personajes o rivalidades; se trata de cómo integras talento en una plataforma global y cómo proteges la marca. Lo que pasa con CM Punk es un ejemplo de cómo los contratos y relaciones afectan la dinámica creativa y empresarial.”

John Cena vs. Brock Lesnar

“Son performers de prime time. Si pelean en ESPN, será masivo: WWE, ESPN y el wrestling entero se benefician. Estos tipos atraen atención masiva y dan visibilidad global a la lucha libre, comparable a grandes estrellas deportivas.”