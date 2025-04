JBL: «No es necesario un NXT México»

Recogidas ayer por mi compañero Apolo Valdés, las siguientes declaraciones de Dorian Roldán, director general de AAA, muestran la incertidumbre en torno al futuro que afronta «la Caravana Estelar» tras ser vendida a WWE.

«La lucha libre mexicana mantendrá su identidad tras la fusión. AAA no cambia de nombre y seguimos al frente de la empresa con mi madre, Marisela Peña, para preservar lo que hemos construido».

Se hace evidente la presteza por aclarar tal punto porque precisamente al mismo tiempo, nos hacíamos eco de este reporte vía Wrestling Observer Newsletter.

«La gente al cargo en AAA ha dicho que todo el elenco tiene que empezar a aprender inglés y trabajar en un estilo más americano , luego de que WWE comprara la compañía. Se dice que Jeremy Borash ha sido incluido en el equipo creativo de AAA y que Konnan continuará de alguna forma , pero no está claro si este será el principal responsable creativo».

Y tras palabras de Dorián Roldán, Triple H o Psycho Clown, ahora nos hacemos eco de las de JBL, preguntado al respecto durante su reciente intervención en el podcast ‘Something To Wrestle’ (cuyo anfitrión es Bruce Prichard). La actual «Figura de Autoridad» en AAA cree que la creación de un NXT México propiamente dicho resultaría fútil.

«¿Por qué no intentar encontrar una manera de integrar esas compañías dentro de tu producto? Ahora ya no tienes que construir más delegaciones de NXT. Ahora no es necesario construir un NXT en México para conseguir a más luchadores, tienes una compañía allí que es un canal, pero también un lugar al que tus luchadores pueden ir. Es una relación donde ambas partes se benefician. Creo que lo vas a ver por todo el mundo. Creo que lo vas a ver en Europa. Creo que lo veremos allá por Australia. Creo que lo verás, seguro, en Japón, y creo que probablemente lo verás aquí en los Estados Unidos».