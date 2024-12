JBL: «Nadie más que Mark Calaway podía ser The Undertaker»

En la historia de la lucha libre ha habido luchadores interpretando a varios personajes o a un personaje siendo interpretado por varios luchadores. El mismo Mark Calaway fue, entre otros, «Mean» Mark Callous en WCW. Pero fue siendo The Undertaker como alcanzó el grado de leyenda. Una leyenda que nadie más podría haber creado, según explica el también miembro del Salón de la Fama de WWE JBL en su reciente entrevista con Something To Wrestle; él también, por ejemplo, fue Vampiro Americano.

► El único The Undertaker posible

«El personaje de The Undertaker era tan fuerte. Y constantemente pasó por metamorfosis a lo largo de su carrera. Si miras cuánto cambió durante todo ese tiempo, te das cuenta de que nadie se mantiene en el mismo personaje durante 30 años y tiene el nivel de éxito que tuvo Taker durante todo ese período. Taker estuvo en la cima desde el momento en que llegó a la compañía hasta el último combate que tuvo. Quiero decir, es una de las carreras más increíbles en la historia de este negocio. Pero una de las razones por las que pudo hacerlo fue por las diferentes iteraciones del personaje de The Undertaker, donde casi se salió completamente del personaje en un momento, antes de llegar al American Badass.

«Pero durante este punto, empezó a ir hacia un lado más oscuro como Undertaker. Que, por cierto, este es el personaje más absurdo que jamás haya existido. Él lo sabía cuando se lo propusieron: vas a ser un tipo muerto que realmente no está muerto, que no vende los golpes, y que puede crear y hacer cosas sobrenaturales locas. Nadie en la historia de este negocio podría hacer que este personaje funcionara excepto The Undertaker. Este es un personaje absolutamente absurdo cuando lo miras sobre el papel. Quiero decir, cuando te dan a este tipo que era Texas Red. Y tienes a este atleta increíble que fue un jugador de baloncesto All-American de pretemporada, este tipo enorme. Es un tipo realmente inteligente. ¿Y esta es la idea que le das? Este es uno de los peores personajes cuando lo ves en el papel. Pero cuando ves a Undertaker interpretarlo, se convierte en un personaje digno del Salón de la Fama y una de las cosas más icónicas que han ocurrido. Esto me recuerda algo que Gary Hart solía decirme — se lo decía a todos. ‘Si quieren que seas un payaso, sé un payaso profesional. Juega con la mano que te den’. Y Taker tomó este personaje, que no era muy bueno, y lo convirtió en uno de los mejores de todos los tiempos.»

«Nadie hubiera creído en esto. Con los ataúdes, el tipo que se sienta, las cosas sobrenaturales, el ‘está muerto, no está muerto.’ Nadie lo habría comprado. Quiero decir, nadie lo habría comprado. Este habría sido uno de esos personajes que hemos visto pasar en WWE y que no funcionaron. También vimos algunos en WCW que no funcionaron y eran absurdos. Esto estaba en la misma línea. Simplemente pasó que tenías a Mark Callaway detrás de esto.»