JBL mira atrás: Benoit, Batista, Undertaker…

El miembro del Salón de la Fama de la WWE John «Bradshaw» Layfield recuerda su carrera como luchador, incluyendo una disculpa por su Clothesline from Hell.

► JBL mira atrás

La fama del tamaño de Batista

«Es como el monstruo del Lago Ness o Pie Grande… mítico, al parecer. Todo el mundo habla de eso, pero yo nunca lo vi. Estábamos en duchas comunales y nunca noté algo arrastrándose por el suelo, pero aparentemente hay algo impresionante ahí. ¡Felicidades, por cierto, eso es impresionante!»

Sobre quién recibió la Clothesline from Hell más dura

«Algunos recibieron clotheslines muy duros, no necesariamente a propósito, porque yo corría con el hombro hacia adelante y si el rival no caía rápido, era una colisión. El más fuerte, sin duda, fue al Godfather en WrestleMania 17. Él me dijo: ‘Si no me pegas con la clothesline más dura de tu vida, me voy a enojar contigo’. Y lo hice. Lo golpeé tan fuerte que casi me noqueo a mí mismo, vi hasta lucecitas. También recuerdo a Shane McMahon, que me pidió que lo golpeara más fuerte que a cualquiera porque era el hijo del jefe. Le di una tan fuerte que Ron Simmons me dijo: ‘Estamos despedidos’. Shane no se molestó, pero fue brutal.”

JBL / Bradshaw clothesline from hell compilation 💀 pic.twitter.com/9Pl3eC6Mke — tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) July 31, 2025

La movida final que más dolor le causó

«El Last Ride del Undertaker. He tomado muchos powerbombs y suplex alemanes, pero algo tenía ese movimiento que dolía muchísimo. Él te levantaba completamente y te lanzaba en seco hacia abajo. Una vez intentamos hacerlo sobre mesas, pero en ensayo era demasiado inseguro y terminamos descartándolo. Ese Last Ride era riguroso, realmente dolía.»

El golpe más doloroso de su carrera

«Fue en una lucha en jaula contra Chris Benoit. Estábamos en la cuerda superior, él iba a darme un suplex alemán y yo le pedí que me cayera plano. Me dijo que podía hacerlo. Cuando lo ejecutó, me noqueé por completo. No recuerdo nada del final de la lucha. El árbitro Nick Patrick me tuvo que llamar el final en el oído porque yo no sabía dónde estaba. Estuve desorientado un par de días. Incluso olvidé que tenía un auto rentado; me llamaron después para decirme que lo habían chocado en el estacionamiento y ni siquiera recordaba haberlo alquilado.»