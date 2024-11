JBL: «Logan y Jake Paul me parecen asombrosos»

Oficialmente, de WrestleMania 41 solo se conoce la fecha (sábado 19 y domingo 20 de abril de 2025) y la ubicación (Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos). Pero en cuanto termina una edición del evento magno de la WWE enseguida comienza a hablarse de la siguiente. No obstante, no tenemos que irnos más lejos que a los últimos días para recordar que Cody Rhodes habría confirmado la presencia de The Rock, así como ha extendido una invitación a Steve Austin, que Rhea Ripley no se perdería la cita, o que Dominik Mysterio piensa que será la mejor.

► JBL elogia a los hermanos Paul

Y continuamos con los dimes y diretes pues -mientras hablaba recientemente en Something to Wrestle– le preguntaron al miembro del Salón de la Fama JBL acerca de la posibilidad de que tanto Logan Paul como Jake Paul estén en el show y que el ex Campeón de Estados Unidos enfrente a Mike Tyson, como su hermano acaba de hacer en un combate de boxeo. El veterano, que hoy está viajando por toda la lucha libre, no puede confirmar nada pero sí dedica un gran elogio a los Paul.

«Creo que sería increíble. Creo que sería increíble tener a Jake Paul en WrestleMania, tener a Logan Paul en WrestleMania. Esos dos tipos me parecen asombrosos, absolutamente increíbles. Han logrado cosas increíbles, y con su presencia en Internet, con lo que están haciendo en YouTube, es una historia que parece irreal. Esos tipos se han ganado al público, y están ganando cientos de millones de dólares en ingresos a lo largo de sus carreras gracias al hecho de que se han ganado ese éxito».

