JBL: «John Cena vs. Cody Rhodes en WrestleMania…»

Los planes para un combate entre Cody Rhodes y John Cena por el Campeonato WWE en WrestleMania 41 han estado en marcha desde mediados de noviembre. No obstante, si The Rock pudiera participar en la gran cita de 2025 es posible que el mismo no se llevara a cabo pues él enfrentaría al «American Nightmare». En ese caso, «The Greatest of All Time» buscaría su reinado 17 contra Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo.

► La lucha más grande

Nada es oficial todavía y existen todo tipo de opiniones respecto a los rivales que deben de tener estos luchadores en el evento más importante del año pero seguimos con la posibilidad mencionada en primer lugar para descubrir qué piensa de ella el miembro del Salón de la Fama de WWE JBL, quien estará en el próximo episodio de Raw en Netflix, de acuerdo a sus recientes declaraciones en el podcast Something to Wrestle.

«Me encantaría ver a Cody. Obviamente. Me encantaría verlo contra Cody por el título. Creo que esa es la pelea más grande en la lucha libre. Creo que sería fantástico. Creo que esos dos chicos, son muy inteligentes, y creo que eso sería absolutamente increíble. Pero si es Randy, si es Brock, si es Roman, quiero decir, Cena no va a tener una mala lucha, te lo prometo. Todos esos chicos que mencioné realmente saben luchar. Pero me encantaría verlo contra Cody, ya sabes, encabezando WrestleMania por el título. Nadie sabe qué va a pasar. ¿Va a romper el famoso récord o no? Creo que eso sería increíble.»

¿Estás de acuerdo con el veterano? ¿Quién te gustaría que ganara?

A modo de curiosidad, el mismo JBL participó en un total de 10 ediciones de WrestleMania. Y en una de ellas, la 21, en 2005, perdió contra el mismo John Cena el propio Campeonato WWE.