JBL: «¡John Cena esperó para ser heel durante años!»

Durante 15 años, por decir lo menos, se habló de si John Cena un día se volvería un villano. Finalmente, en 2025, en su recta final en WWE, sucedió.

► Mucho tiempo esperando

Hablando recientemente en Something To Wrestle With, uno de los mayores heels de la historia, JBL, analizaba así el cambio del 16 veces Campeón Mundial:

“Como siempre, él es Big Match John. 100%, vivió hasta la hype. Creo que ha estado esperando hacer esto durante años. Creo que se divirtió mucho allí afuera, parecía que realmente lo estaba disfrutando. Es tan bueno en lo que hace. Vi algo que RVD dijo cuando era heel, hablando de cómo John Cena era un heel en ECW, cuando lucharon entre ellos. Cuando John mostró su cash-in con anticipación, y John era un heel, sobre lo bueno que era. Cena es un ser humano brillante —y uso esa palabra con cuidado— brillante. E hizo un trabajo fantástico, y creo que hará cosas increíbles hasta llegar a WrestleMania y más allá, hasta donde lleguen. No tengo idea de lo que están haciendo. Creo que es absolutamente fantástico. Pero es algo que le dije a todo el mundo hace 20 años sobre John — y sobre Rey Mysterio siendo un padre irresponsable, que tenía razón.”

Un cambio que ¿podría haber sido más impactante todavía de haber sucedido en Estados Unidos (Elimination Chamber 2025 fue en Canadá?:

“100%, sí. Sí, por supuesto. Quiero decir, estás en un lugar donde la gente solo quiere ver celebridades. No ven lucha libre por allí más que una vez al año, como mucho. Y entonces quieres — preferirías que eso fuera en un lugar de lucha libre como Madison Square Garden, en algún lugar del sur. Atlanta, Chicago, LA; preferirías que fuera en un lugar que tenga un mercado regular de lucha. Y creo que la reacción hubiera sido mucho mejor. Pero haces lo que tienes. Juegas con las cartas que te dieron. Y creo que — sabes, John supongo que está en el extranjero haciendo una película o algo así. Creo que esa puede haber sido una de las razones fáciles por las cuales pudo entrar allí más fácilmente. Pero sí, 100% habría sido mucho mejor la reacción del público en los EE. UU..”