JBL: «Haré a AAA y México grandes de nuevo»

El talentoso luchador, empresario, comentarista y miembro del Salón de la Fama WWE, JBL, ha sorprendido recientemente con unas declaraciones en redes sociales, luego de que se volviera importante en el mundo de la lucha libre profesional, un video publicado por la cuenta oficial de Lucha Libre AAA en X, antes Twitter, en donde se le ve junto al director de AAA, Dorian Roldán.

En el video, Dorian le dice a JBL que está triste porque no puede globalizar AAA y le toca seguir dando funciones de lucha libre en una ciudad como Guadalajara, cuando quiere estar en grandes partes del mundo. JBL respondió diciéndole que está aquí para ayudarlo, pues conoce mucha gente, muchos inversores, y tiene puentes y conexiones que utilizará para lograr hacer a AAA y a México grande de nuevo. Estas fueron sus palabras:

«Como parte del nuevo equipo de propietarios de la organización de lucha libre más famosa en la historia de México, Triple AAA @luchalibreaaa, se viene una conquista global. Vamos a hacer que México vuelva a ser grande. ¿Estoy en todos lados? Aún no, pero lo estaré».

Ya veremos cómo sigue evolucionando esta historia y en qué parará la ayuda prometida de JBL a Dorian Roldán y AAA.

As part of the new ownership team for the most famous wrestling organization in Mexican history, Triple AAA @luchalibreaaa -it’s going to be a global takeover. We are going to make Mexico great. I’m everywhere? Not yet, but I will be. https://t.co/dgz1uv3ITG

— John Layfield (@JCLayfield) October 27, 2024