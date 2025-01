El miembro del Salón de la Fama de WWE JBL hizo una aparición recientemente en Raw (20 de enero), siendo visto en la mesa de comentaristas –comentando una lucha de Rey Mysterio con Kofi Kingston– y entre bastidores con The New Day.

► Visitando Raw

Mientras hablaba recientemente en Something to Wrestle, el veterano explicó cómo vivió la experiencia:

“Fue fantástico. Me encanta ir a Dallas. He estado yendo al American Airlines Arena desde que construyeron la arena. Siempre es genial volver a Dallas, fue increíble. Una recaudación de 1.3 millones de dólares, lo cual es algo inaudito. Recuerdo cuando logramos $100,000 por primera vez allí. Claro, eso fue hace 25 años, pero hombre, estos chicos están arrasando con el negocio. Pero fue muy divertido volver. Miro la mesa de comentaristas, y es como una mesa de $300,000. Es una locura con lo que estos chicos tienen para trabajar. Es simplemente divertido. Te emociona que el negocio haya llegado a esto».

Embed from Getty Images

“Sí, sí se siente diferente. Vince casi siempre reescribía el show hasta el último minuto. Ahora, ellos… no sé si decir más organizados, supongo que esa es la manera correcta de decirlo. Tienen el show escrito y no lo reescriben. La gente simplemente se prepara para el show. Es una sensación diferente. También me gustaba el caos de reescribir el show porque era algo divertido [risas], pero es simplemente una sensación diferente. Se siente más relajado, los chicos actúan como si la estuvieran pasando muy bien. No es que no lo hicieran en mi época, pero simplemente se siente diferente, y creo que en una buena manera, de verdad una muy buena manera».