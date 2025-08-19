JBL explica cómo vivió comentar Triplemanía 33

El miembro del Salón de la Fama de la WWE John «Bradshaw» Layfield fue uno de los comentaristas en inglés del reciente evento Triplemanía 33 de Lucha Libre AAA. Habiendo quedado atrás dicha experiencia, el luchador retirado cuenta en Something To Wrestle With Bruce Prichard cómo la vivió.

¿Cómo fue la experiencia de comentar TripleMania?

“Dios mío, fue tremendo. Fue uno de los shows más divertidos en los que he participado. Fue increíblemente divertido… desde Pimpinela hasta el luchador más pequeño del mundo, el gigante más grande, triángulos amorosos reptilianos, peleas de títeres. Fue una locura con un trabajo increíble.”

¿Cómo fue estar en una mesa de comentaristas de tres personas junto a Konnan y Corey Graves?

“No soy muy fan de las mesas de tres, porque es complicado coordinarse, pero tener a alguien como Conan fue increíble. Él vivió todo, escribió prácticamente medio libro de la lucha libre, tiene un conocimiento del producto tremendo. Fue un reto, porque TripleMania es su WrestleMania, su show más grande. Y poner a tres tipos que nunca habían trabajado juntos en ese escenario era difícil. Pero Conan ha estado ahí desde el principio, ayudó a crear esta franquicia que, en mi opinión, es la más valiosa del mundo en lucha libre. Es una leyenda, y fue genial compartir cabina con alguien así.”

¿Qué diferencias notaste en la producción y la atmósfera en comparación con WWE?

“La energía fue increíble. Los luchadores estaban emocionados como niños, incluso veteranos de 50 años que parecían haber renacido. La producción mejoró muchísimo, se notó la influencia de Jeremy Borash y WWE. Estaban Triple H y Nick Khan allá, y llevaron un calendario de ensayos como en WrestleMania. Por primera vez tuvieron estructura en el sistema y eso se notó. Fue uno de los mejores shows en los que he estado. Fluido, bien hecho, y lo mantuvieron debajo de tres horas, muy al estilo WWE, con seis combates bien colocados. De arriba abajo, fue espectacular.”

¿Qué opinas de cómo en la lucha mexicana mantienen vivos ciertos personajes aunque cambie la persona bajo la máscara?

“Es enorme, sobre todo para los niños. Vimos a un nuevo La Parka y a un nuevo Taurus. Nadie en la arena se dio cuenta, todos estaban felices de ver a su personaje favorito. Eso es tradición en la lucha libre mexicana. El año pasado, en la despedida de Vampiro, hicieron algo increíble: en medio de la ceremonia con féretro y todo, reintrodujeron a La Parka. Cuando abrió el ataúd, salió con los brazos cruzados, giró los ojos y la arena explotó. Fue loco, pero muy típico de la lucha mexicana, y funcionó. Hoy La Parka sigue estando súper over.”