JBL: «Esta es la época más fácil para engañar a los fans»

El titular más viral que nos dejó Money in the Bank 2025 fue la reaparición de R-Truth, cuando todos daban por hecho que su etapa como «WWE Superstar» había sido finiquitada tras conocerse que la empresa no quiso renovar su contrato. Aunque Triple H también se robó los focos una vez concluido el evento premium.

Ante la pregunta de un periodista sobre Truth, HHH tuvo una respuesta cuanto menos curiosa.

«Me encanta la pregunta. ¿Disfrutaste el show? Todo es parte del show, tío».

Porque al mismo tiempo, Truth negaba que su salida de WWE fuese una historia, en una versión corroborada por varios medios: Ron Killings tenía nuevo acuerdo con la promotora. Incluso corroborada por Cody Rhodes.

► La edad de la inocencia

WWE muestra en esta nueva era una postura un tanto errática respecto al «kayfabe», si es que esa suponía la pretensión de Triple H, quien realmente pudo confesar la verdad y vender así la percepción de que la empresa escucha a sus fans.

Y el tema de las ruedas de prensa de WWE fue tocado por JBL en reciente entrega del podcast ‘Something to Wrestle with Bruce Prichard‘, con una valoración igualmente contradictoria.

«Esas ruedas de prensa son horribles. Las odio porque no hay manera de ganar con esas cosas, porque tienes que quedarte dentro del personaje o fuera del personaje. Es complicado hacer ambas cosas. Es complicado vender una historia y al mismo tiempo salirse del ‘kayfabe’. No las entiendo, no entiendo las ruedas de prensa. «Me gustó lo que hizo Triple H, porque mantuvo la intriga de que tal vez todo era una historia, y ahora no sabes lo que pasa… Me encanta eso, porque difumina la línea. Y creo que es importante difuminar esa línea. Ahora mismo, esta es la época más fácil para engañar los fans. Esperan que seas transparente del todo. Así que ahora es la época más fácil para engañar a los fans».