El recordado JBL, luchador, comentarista y hombre de negocios, estuvo recientemente en el video podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, y allí reveló que recientemente les envió un mensaje de apoyo y cariño a The Good Brothers. Esto, luego de que WWE decidiera despedir a Karl Anderson y Luke Gallows esta semana, incluso, cuando Anderson todavía está a entre 3 y 6 meses para recuperarse de una cirugía, algo inusual en WWE.

Estas fueron las interesantes palabras de JBL, quien está de nuevo en el mundo de la lucha libre profesional con una gran pasión desencadenada, tanto en WWE, como apareciendo en varias compañías independientes de Estados Unidos y hasta en TNA Wrestling y AAA en México, como accionista. Estas fueron sus interesantes palabras:

► JBL sabe que Karl Anderson y Luke Gallows seguirán triunfando tras WWE

«Anoche estuve mensajeando con The Good Brothers, según la fecha en que se grabó este programa. Siempre les escribo, los quiero mucho, hombre. Son dos tipos geniales y dos grandes luchadores. Les irá bien. Sé que ellos saben que les irá bien. No hay necesidad de decirles: ‘Oigan, van a estar bien’. Ellos lo saben. Solo les mandé un mensaje diciéndoles que los quiero y que no puedo esperar para ver qué harán después. Para mí, esa es la clave. Cuando te despiden, puedes hacer una de dos cosas.

«Siento mucho por cualquiera que haya perdido su trabajo, por cierto. Me ha pasado muchas veces en más de 30 o 40 años, desde en el fútbol americano hasta en la lucha libre y todo lo demás. Créeme, me han despedido, me han dejado ir. Jamás se me ocurriría burlarme de eso ni hacer otra cosa que no sea expresar mis condolencias y lamentar que haya sucedido. Pero esto es una oportunidad, y aquí hay dos caminos.

«Puedes quedarte esperando a que Tony Khan te contrate o que otro grupo te recoja, o puedes salir ahí afuera y hacerte un nombre por ti mismo. En más de 30 años en la lucha libre, nunca he visto una mejor oportunidad que la que existe ahora. He sido fanático toda mi vida, 58 años, y nunca había visto un mejor momento para que los luchadores se hagan un nombre.

«Siento que eso es lo que harán The Good Brothers. Espero que todos los que han sido despedidos lo hagan. Hay dos mentalidades distintas… pero espero que salgan y construyan un gran nombre por sí mismos, porque creo que nunca ha habido un momento en la historia de la lucha libre en el que haya sido más fácil lograr algo grande fuera de la empresa más grande, que es WWE».