JBL elogió a John Cena por ser diferente a los demás

John Cena debutó en WWE en el 2002 y lucía como una estrella en ascenso, pero solo meses después realizó un cambio de personaje, convirtiéndose en el reconocido «Doctor de Thuganomics», que con frecuencia lo vio burlarse de sus oponentes a través del rap de estilo libre. Según Cena, su rap de estilo libre no solo se trasladó a la vida real, sino que también en última instancia salvó su carrera en la WWE.

► John Cena logró innovar y resaltar frente al resto

El miembro del Salón de la Fama WWE, JBL, y antiguo rival de John Cena tuvo la oportunidad de trabajar con un elenco diverso de personajes en el vestuario de la WWE. Durante una edición reciente del podcast Something to Wrestle, JBL recordó a John Cena durante los primeros meses de su carrera.

«No teníamos Internet en nuestros teléfonos como ahora y esas cosas, así que los chicos se entretenían entre sí. Cuando los chicos tenían un talento como rapear, querías que alguien hiciera algo porque estabas aburrido, y entonces sí, John Cena hizo muchas cosas detrás del escenario para entretener a los chicos.

«… Pensé que era entretenido y diferente. La cuestión es que, como siempre dijo Piper, no puedes superar a Hulk. Entonces, si entras y estás copiando al chico principal, nunca lo lograrás. No lo lograrás si llegas y piensas ‘soy el próximo Stone Cold’. Nunca lo lograrás, nunca porque no hay un ‘próximo’ nada. Puedes tener una versión diferente, pero tienes que ser diferente. Cena era diferente de todos los demás en el elenco. Encontró su nicho«.

John Cena, a su estilo, logró convertirse en una de las Superestrellas más icónicas de la «Ruthless Aggression Era», y eventualmente llegó a obtener 16 campeonatos mundiales asegurando un boleto casi seguro para el Salón de la Fama WWE. Curiosamente, Cena se retirará este año y el propio JBL defiende el hecho de que WWE no haya decidido convertirlo en rudo durante sus más de dos décadas de carrera.