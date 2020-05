El próximo 14 de junio, en Backlash 2020, Bobby Lashley enfrentará a Drew McIntyre por el Campeonato WWE. El retador ha tenido dos reinados como Campeón Intercontinental en esta empresa desde que volvió en 2019 pero no es Campeón Mundial desde que fuera Campeón ECW allá por 2006 y 2007. Nunca obtuvo ningún título de esta categoría como Superestrella. Sí fue también Campeón de Estados Unidos. No va a partir como favorito en la lucha del PPV pero está siendo impulsado nuevamente y puede que esta vez sí sea capaz de dar este paso adelante.

Con título o no, "El Dominador" es una estrella, una de las pocas que tiene Vince McMahon en su imperio, aunque es verdad que le lastra demasiado su falta de carisma. Una estrella que JBL fue capaz de prever hace tiempo. Respondiendo a una reciente publicación en Twitter de un fanático que recuerda el combate que ambos tuvieron hace 14 años por el cetro estadounidense, el miembro del Salón de la Fama comentó:

Knew Bobby would be a star-my honor for him to win his first title off of me. He’s a great guy and I couldn’t be more proud of him. And, after seeing that @fightbobby looks even better now than he did then. I DON’T want a rematch! https://t.co/Kgfi7opKHj

— John Layfield (@JCLayfield) May 26, 2020