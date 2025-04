Mucho se ha hablado acerca del final de la lucha entre Cody Rhodes y John Cena en WrestleMania 41, en donde Cena logró quitarle el Campeonato Indisputable WWE para convertirse no solo en el nuevo monarca, sino en 17 veces campeón mundial.

Pues bien, muchos quedaron inconformes por ello, sobre todo, porque el final no fue emocionante. No tanto la presencia de Travis Scott, sino la ausencia de The Rock hizo que los fans estuvieran aún más enojados.

► JBL defiende el final de John Cena vs. Cody Rhodes en WrestleMania 41

Una gran figura de WWE, JBL, estuvo recientemente en el video podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, y allí le contó a Bruce Prichard que, para él, el final estuvo muy bueno. Y criticó a los fans por criticar a Triple H y WWE. Y así lo argumentó:

«Creo que todos necesitan llamar a una ‘llorambulancia’. Marcar 9-Llora-Lloria es lo que deberían hacer… Si estás armando las cosas como los fanáticos quieren, vas a tener un momento que los haga sentir bien. No es que esté tirándole a los fanáticos, solo les estoy dando mi perspectiva del negocio. Y lo que pasa es que armas un momento apresurado, haces que baje The Rock, que suene el vidrio romperse, que pasen todas estas cosas.

«Todos dirán: ‘¡Oh, hombre!’ Y de repente, Cena va a obtener su 17º campeonato mundial. Todo el mundo se va a poner de pie y aplaudir, ‘Está bien, eso fue fantástico’. Eso no es episódico. Eso es una culminación, eso es un cierre. Es difícil seguir algo así. En cambio, haces algo que haga enojar a los fanáticos. Ese es el negocio de la lucha libre, y ahora ellos están—una vez un fanático me dijo, ‘Killer Tim Brooks no sabe luchar. Odio a ese tipo’.

«Y le respondí, ‘¿Pagarías por ver a Stan Hansen venir a luchar ante él?’ Y me dijo, ‘Oh Dios mío, pagaría el doble.’ Y le dije, ‘Tienes razón, no sabe luchar para nada.’ Eso para mí es cómo dejas al público, y eso es difícil de lograr. Pero esa, en mi opinión, fue la intención y creo que lo lograron.

«Y ahora si quieres traer a The Rock, ahora si quieres ponerle fuegos artificiales y adornos, ahora se vuelve distinto. Quieres convertir a Cena en un rudo, no en este campeón mundial 17 veces celebrado, el más grande de todos los tiempos, con todos los reconocimientos que debería tener—no quieres eso. Quieres que la gente esté molesta de que este tipo ganó, y eso fue lo que pasó. Así que creo que el final fue bastante bueno».