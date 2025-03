JBL: «El éxito de The Miz en WWE es casi imposible»

Antes de convertirse en una Superestrella de WWE, The Miz se hizo famoso como estrella de reality show en The Real World de MTV. Incluso cuando firmó con la empresa de lucha libre, todavía continuaba teniendo relación con el programa. A lo largo de los años, «The Awesome One» no ha dejado de acordarse de aquellos tiempos y de cómo influyeron en sus inicios en la lucha libre:

«Nadie te respetaba, nadie te apreciaba, nadie te quería. Eras como el hijastro pelirrojo. Así que esa es la forma en que siempre me he sentido como estrella de reality show. Ahora si lo pienso, me encantó estar en MTV, me encantó estar en The Real World, los desafíos y todo eso, pero creo que pensaban que no tenía talento«.

► The Miz, imposible

Puede que entonces nadie lo quisiera ni lo respetara pero en 2025 (y desde hace muchos años) sin duda se ha ganado el cariño y el respeto de todos. The Miz aún está en activo pero ya ha construido una carrera de nivel de Salón de la Fama. Algo que JBL reconoce que lo sorprende, o lo sorprendió en su momento, precisamente por de dónde venía el ex campeón mundial:

«Miz, no hay duda de ello. The Miz, cuando llegó, no porque The Miz no tuviera talento, lo tenía. Pero ¿cómo aprendes en televisión global? Eso es imposible. Lo que Miz hizo es casi una imposibilidad. Tuvo sus primeros combates en televisión global. Para cuando llegué a la WWE, probablemente ya había tenido 1,000 combates. La mayoría de los chicos los habían tenido, y Miz tuvo que aprender en televisión global sin ese trasfondo educativo de haber trabajado en un montón de territorios, y todas las cosas que nosotros pudimos hacer, y él ha construido una carrera de Salón de la Fama desde ese momento. Creo que eso es realmente notable, que haya podido hacer eso porque no tenía ese trasfondo como el que nosotros tuvimos.»