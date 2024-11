Hace unos días, la gran figura de AEW, MJF, sorprendió a todos durante la Entertainment X Sports Expo, cuando un fanático de la lucha libre apareció con una réplica del ya extinto Campeonato Universal WWE. El luchador, en lugar de firmar el título, lo arrojó de mala gana al suelo, lo cual ha causado críticas de parte de algunos fans hacia MJF.

Mientras que otros fans y otras personalidades de la lucha libre lo respaldan. El más reciente fue JBL. El Miembro del Salón de la Fama WWE estuvo recientemente en el podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, y allí, JBL dijo que amó que MJF actuara como un verdadero villano al arrojar uno de los títulos más representantes de WWE al suelo. Estas fueron sus palabras:

► JBL defiende a MJF de las críticas

«No tengo ningún problema con eso, ninguno. Y esos sensibles que quieren quejarse de eso, maduren. Déjenme en paz. Esto me parece una locura. Quieren que estos tipos sean rudos, y cuando lo son, se quejan. Lloran. ‘Oh, se supone que deben ser amables conmigo, se supone que deben dejarme entrar en el juego’. No, no deben. ¿Quiénes se creen que son?

Entiendan esto: cuando tienes a tipos que vienen a una sesión de autógrafos como esta, estos son tus fanáticos más dedicados. Ellos le contarán a todos cómo interactuaste con ellos. Entonces, si tienes a MJF aquí y, de repente, dice: ‘Oh, hombre, eso es solo un espectáculo. No te preocupes. ¡Qué bueno verte! ¿Cómo están tus hijos?’, él lo va a contar a todos, y eso perjudicaría a MJF. Si suficientes personas hacen eso, quieres mantenerte siendo quien eres.

Estos fanáticos hablan de cómo ya no hay buenos rudos, y luego tienes a un tipo siendo un rudo, y te quejas porque eres un sensible. Llórame un río. No tengo ninguna simpatía por los fanáticos que tienen un problema con esto. Quieren que este tipo sea quien es».