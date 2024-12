JBL critica a Vince Russo: «Un fracaso abismal»

JBL no guarda en absoluto buen recuerdo de su trabajo con Vince Russo en la WWE. Por ejemplo, durante un episodio reciente de Something To Wrestling With el miembro del Salón de la Fama abordó los comentarios del ex jefe creativo con respecto a que él decidió crear el infame torneo Brawl for All al escuchar de «Bradshaw» que podía vencer a todos en el vestidor con la intención de demostrarle que estaba equivocado.

► JBL critica a Vince Russo

«Eso es 100% una tontería. Él ha dicho eso durante años. Nadie en ese momento pensaba que fuera cierto. Habla con Bruce, habla con Bob Holly, habla con Butterbean. Nadie en ese momento pensaba que eso fuera cierto. Teníamos a dos campeones de UFC en nuestro vestuario. Si dije que podía vencer a todo el mundo, no dudo que lo haya dicho. Decíamos todo tipo de cosas locas en ese entonces. Nos encantaba fanfarronear. Nos encantaba hablar basura en el vestuario. Shamrock estaba sentado justo allí. De ninguna manera quería decir algo así. Estabas rodeado de Undertaker, Godfather, los Harris Boys, Blackman, Bob Holly. No sabíamos que Bart podía noquear a todo el mundo. Sabíamos que Bart era un tipo duro, pero que eso fuera real, no. Por el amor de Dios, no.

«Creo que lo que pasó fue que Russo se fue a WCW. Después de que dejó WWE, WWE despegó, WCW quebró, y él pasó los siguientes 25 años de su vida en, no hay otra forma de decirlo, un fracaso abismal. Nada de lo que ha tocado sigue existiendo. Todo lo que ha tocado ha terminado quebrando o desapareciendo. No es bienvenido en ninguno de los lugares donde ha estado. Mi opinión es que se le ocurrió la idea del Brawl for All como se le ocurrió lo de la Viagra o lo de Judy Bagwell, o hacer a Dave Arquette campeón. Se le ocurrieron algunas de las peores ideas en la historia de la lucha libre. Lo ha hecho de manera consistente. Eventualmente, simplemente dijo: ‘Oh, voy a culpar de todo a Bradshaw. Oh, hice eso solo para fastidiar a Bradshaw’, y eso es lo que creo. Nadie en ese momento pensó que ese fuera el caso, y no creo que nadie ahora realmente piense que ese sea el caso. Russo hace que Bobby Jaggers parezca honesto. Ese tipo no puede decir la verdad. Para mí, eso es 100% absurdo.»

