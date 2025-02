JBL cree que The Rock podría luchar en WrestleMania 41

Si The Rock va a tener un combate en WrestleMania 41 es una completa incógnita a falta de menos de dos meses para el gran evento anual de la WWE. Existe el runrún sobre si podría enfrentar a Cody Rhodes o a Roman Reigns pero de momento no pasa de eso.

► ¿The Rock luchará en WrestleMania 41?

Antes o después se confirmará. Mientras, nos hacemos eco de la opinión de JBL al respecto. El miembro del Salón de la Fama cree que «The Final Boss» sí podría tener acción en «The Grandest Stage of Them All», como explica en Something To Wrestling:

«Creo que hay una posibilidad, sí, porque creo que The Rock ama la lucha libre. En el fondo, The Rock realmente disfruta luchar, siempre ha amado este negocio, creció en él, siempre ha sido parte de su sangre. Y, por cierto, es muy bueno en ello. Me encantaría verlo luchar. No sé si lo hará o no. Nunca sabes qué es un engaño y qué no.

Cuando dijo que su historia con Cody no tiene que culminar en una lucha, pensé que fue un gran comentario de su parte. Ahora, si eso es verdad o no, es otra historia. No sabemos si está jugando con nosotros o no. ¡Dios santo, espero que nos esté engañando! Porque disfruto cuando nos sorprenden, disfruto los giros inesperados y me encanta la emoción de ser sorprendido.

Me encantaría ver a The Rock en un combate, me encantaría ver Rock vs. Roman Reigns. Creo que es una de las historias más interesantes que hay en este momento.»