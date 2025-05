JBL compara a Triple H con Vince McMahon

La WWE ha experimentado un cambio radical en los últimos años, con la renuncia del dueño de la WWE, Vince McMahon, en medio de acusaciones de tráfico sexual, Triple H asumió la responsabilidad total del área creativa de la WWE, mientras que Nick Khan, se ha encargado de la parte comercial, siendo ambos ratificados por TKO. El régimen actual ha marcado una gran diferencia respecto a la época de McMahon en muchos aspectos, uno de los cuales ha sido el hecho de que Triple H suele dar mucho la cara a la prensa, y suele explicar o justificar su proceso creativo en las conferencias de prensa posteriores a la PLE, algo que el ex mandamás nunca hizo, seguramente porque no sentía que debía darle explicaciones a nadie fuera de la compañía.

► Triple H se sincera con la prensa

El miembro del Salón de la Fama WWE, JBL, habló en la reciente edición de Something To Wrestle y explicó la diferencia entre el régimen de Triple H y el de Vince McMahon, para quien trabajó. Destacó el hecho de que Triple H responda a la prensa y valora el hecho de que eso también ayuda a la WWE.

«Veo las entrevistas de Triple H y es fantástico. Es un entrevistado excelente… Escucha y responde a las preguntas. Es un tipo muy inteligente, obviamente, creo que es brillante en lo que hace… Tienes a un tipo que dirige todo y que es un gran entrevistador, no es que Vince no lo fuera… Simplemente no quería hacerlo. Pero Triple H, afortunadamente, sí lo hace, y es de gran ayuda para la WWE».

No solo Triple H ha sido el que ha dado la cara a la prensa luego de los eventos premium, sino que también ha permitido que los luchadores también lo hagan regularmente. En cuanto a directivos, también podemos citar a The Rock, quien también se ha sincerado con los periodistas en su debido momento, e incluso rompiendo el kayfabe.