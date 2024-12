JBL compara a John Cena con Julius Erving: «El mayor cumplido»

Hubo un tiempo en que JBL nunca diría lo que actualmente está diciendo de John Cena pero el miembro del Salón de la Fama de WWE se rinde a su antiguo rival por el campeonato del mundo. También lo hacía recientemente con Roman Reigns explicando por qué ha encabezado más WrestleMania que nadie.

► Los retiros de John Cena y Julius Erving

En la misma entrevista con Something To Wrestle, «Bradshaw» compara a «The Greatest of All Time» con Julius Erving, una leyenda viviente de la NBA. Como el veterano, es un Hall of Famer de la liga de baloncesto más grande del mundo y fue elegido entre los 50 mejores jugadores de todos los tiempos.

«Es tan genial cuando te despides de estos chicos, estas leyendas increíbles. Y pongo a Cena junto a Doctor J. Eso, para mí, es como… el mayor cumplido que puedes recibir. También es un poco agridulce. Cena, me encanta el tipo. Espero que consiga el decimoséptimo campeonato. Creo que sería genial ver ese récord roto. Creo que sería histórico y divertido. Simplemente odio que se retire. Voy a disfrutar cada segundo de ello, no quiero echarle agua fría, pero siempre desearía que tipos como él estuvieran con nosotros para siempre. Y él estará con nosotros para siempre, solo que no en un papel activo. Y quizás siempre haga cosas en el futuro, pero en cuanto a la competencia en el ring, cosas regulares, se está retirando. Es algo genial; qué carrera tan increíble.»

Del 16 veces Campeón Mundial acaba de saberse que va a estar en Elimination Chamber. Ya no habrá una nueva oportunidad de que ambos luchadores se enfrenten pero sin duda su rivalidad en WWE es histórica. Y su último combate fue ni más ni menos que por el título máximo en Royal Rumble 2009.