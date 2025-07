JBL, Chris Benoit y una noche mágica en México

Daniel Bryan, Bret Hart… John Layfield elige a Chris Benoit. Esto tiene sentido no solo porque el «Rabid Wolverine» era un gran luchador sino también porque «Bradshaw» nunca luchó con el «American Dragon», lo hizo solo en una ocasión -en una batalla real durante un show no televisado en 1996- con «The Hitman», y en un total de 39 con Benoit.

De entre todas ellas podemos destacar su mano a mano en WrestleMania 22 donde JBL destronó a Chris Benoit como Campeón de Estados Unidos. No obstante, nos acordamos de las dos veces que lucharon juntos en México. El 19 de enero de 2006, Benoit y Rey Mysterio derrotaron a Layfield y Randy Orton en un house show en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Al día siguiente, el canadiense superó al estadounidense en el Auditorio Benito Juárez en Zapopán, Jalisco, Guadalajara.

En la segunda nos enfocamos para descubrir cómo la recuerda JBL:

«Es difícil comparar a esos dos. Ambos son increíblemente buenos. No sé quién sería mejor entre Bret y Daniel; esos tipos están en otro nivel. Diría que el mejor con quien he trabajado fue Chris Benoit.

Recuerdo que tuve una lucha con Chris una vez, en Guadalajara o algo así. Recuerdo caminar hacia el ring. Era solo un show no televisado. Recuerdo salir por la cortina y Chris levantó los brazos porque la lucha fue… nunca he tenido una mejor lucha en los varios miles de combates que he tenido; esa fue la mejor lucha de todas. Recuerdo volver y pensar: ‘No puedo hacerlo mejor que eso.’ Chris cruzó la cortina, levantó los brazos y dijo: ‘Hermano, no sé qué hicimos, pero fue perfecto.’ Intentamos hacer lo mismo la noche siguiente y no pudimos. Nunca logramos replicarlo. Pero esa noche, todo funcionó a la perfección, y no tengo dudas de que fue la mejor lucha jamás luchada. Pero Chris era increíble. Era tan bueno como luchador.»