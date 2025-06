JBL celebra su regreso: «R-Truth pertenece a WWE»

Cuando R-Truth anunció su salida de WWE, JBL dijo que sería más grande fuera de la compañía. ¿Y ahora que el veterano ha regresado qué opina el Hall of Famer?

Después de que «The Truth» se presentara en Money in the Bank para causar la derrota de John Cena y Logan Paul, esto comenta el exluchador en Something to Wrestle:

«Me sorprendió mucho verlo, pero me dio mucha alegría. No sé qué pasó. La gente está debatiendo si todo fue planeado o no. Parece que no lo fue. Y sinceramente, me da igual. Sé que es divertido debatir si fue un ‘work’, si todo estuvo planeado. Pero realmente no me importa. Me parece divertido. Él se había ido. Los fans decían que lo querían de vuelta. Regresa y recibe una ovación enorme. Me alegra que esté de vuelta. Parece que firmó un muy buen contrato. Estoy muy feliz por él. Él pertenece ahí. Es uno de los mejores personajes que WWE ha tenido en los últimos 30 años.

«Creo que esas conferencias de prensa son horribles. Las odio, porque no hay forma de salir bien parado con esas cosas. O te mantienes en personaje, o no. Es difícil hacer ambas cosas. Es difícil hacer un ‘work’ y también hablar en serio en esas conferencias. No les veo el sentido.

«Este es el año 17 desde que Killings ha sido miembro constante del roster de WWE. Te preguntas: ‘¿A la gente le gusta mi personaje? ¿Vale la pena?’ Y de repente, pasa algo, y todo el mundo sale a apoyarte, y los fans gritan ‘¡Queremos a Truth!’. Eso es algo muy especial. No muchos luchadores tienen la suerte de saber cuánto los quieren y los valoran mientras todavía están activos. Truth lo vivió. Eso es genial.»