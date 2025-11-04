JBL atacó a Velveteen Dream en evento indie

De manera totalmente sorprendente, el Miembro del Salón de la Fama WWE, y actual cazatalentos y embajador de WWE, JBL, sorprendió al aparecer en el más reciente evento de la empresa independiente Maryland Championship Wrestling, para realizar un gran ataque sorpresa.

Nada más y nada menos que a Joseph Keys y a Patrick Clark, quien fuera más reconocido como The Velveteen Dream durante su paso por WWE, uno de los personajes que orgánicamente se volvió más popular en WWE, hasta que sus polémicas fuera del ring, por su comportamiento errático y supuestos casos de grooming o abuso a menores en Instagram, hicieran que lo despidieran de WWE.

► Así fue el ataque de JBL para The Velveteen Dream

El evento fue denominado MCW Autumn Armageddon 2025 Noche 5, y se realizó desde el North Point Flea Market en Dundalk, Maryland. En una lucha callejera por equipos, Keys y Clark cayeron ante Ken Dixon y Mike Walker, con la ayuda de JBL, quien le dio un tremendo derechazo a Keys y luego, le aplicó su endemoniado lariat al cuello a Clark para permitirle al otro equipo ganar.

Esto, sin duda, ha causado una gran especulación, pues WWE no había hecho nada relacionado con Velveteen Dream en años. Muchos hasta bromearon con que así empezó la alianza con TNA Wrestling, y luego la compra de AAA por parte de WWE, con apariciones sorpresa de JBL, quien ha dicho que representa a WWE en todo momento y para muchas actividades, incluso scouting de luchadores. Ya vermeos si The Velveteen Dream podrá algún día volver a WWE, estén atentos a SÚPER LUCHAS.