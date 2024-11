JBL ataca a Marty Scurll en un evento de Destiny

El mundo de la lucha libre profesional aún se acuerda de cuando el movimiento «Speaking Out» puso sobre la mesa aquel caso de presunto abuso sexual de Marty Scurll en 2015 por el que hoy este luchador no tiene contrato con ninguna gran empresa y continúa «cancelado» para la mayoría de seguidores de la comunidad, lo cual no permite tampoco su aparición en muchas promociones menores por todo el mundo, como se vio hace unos meses en Francia.

Por lo tanto, «The Villain» debe seguir adelante con su carrera allá donde pueda y recientemente pudo hacerlo en las grabaciones para televisión de Destiny Wrestling en las que además tuvo la ocasión de verse las caras con Hammerstone, quien también lucha en TNA. Eso sí, el combate no salió bien para Scurll ya que fue derrotado por su oponente después de ser atacado por JBL en esta gira alrededor del globo que está haciendo el miembro del Salón de la Fama de WWE:

JBL crashes @DestinyWrestle main event with a Clothesline from Hell.

CEO Emilio Albi comes ringside to see the carnage then storms backstage.#cdnpoli #Mississauga #Haywire #ProtestMania @JCLayfield pic.twitter.com/5fZjA4rsTK

— Caryma Sa’d – Lawyer + Political Satirist (@CarymaRules) November 4, 2024