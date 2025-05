JBL anticipa una sorpresa con John Cena en su adiós a WWE

Randy Orton primero, R-Truth después… y quién será el siguiente no es la gran pregunta ahora sino ¿quién será el último rival de John Cena en la WWE?

Según el miembro del Salón de la Fama John «Bradshaw» Layfield, el actual Campeón Indiscutible podría sorprender a todos enfrentando a alguien no estelar:

“No sé si será Cody [Rhodes] o Roman [Reigns] el que enfrente a Cena en su última lucha. Estás hablando de una de las estrellas más grandes, y para tener a alguien que esté al nivel de Cena, hay muy pocas personas en el mundo que realmente lo estén. Si es Brock [Lesnar], no lo sé… The Rock es tan grande que uno se olvida. Podría ser The Rock.»

“No me sorprendería que Cena eligiera a alguien que no está actualmente en el panorama del evento estelar y que hiciera el trabajo, porque así es John Cena. John Cena es el tipo más desinteresado del maldito mundo, y ama este negocio. Es la persona más respetuosa que he conocido en mi vida, y no me sorprendería verlo elegir a alguien que él sabe que será una estrella, darle el impulso y retirarse con honor.”